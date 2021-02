Les langues se délient au sujet du vaccin Sputnik V après des mois d'hésitation et d'incertitude entretenues par la communauté scientifique au sujet du remède proposé par les Russes. Selon des résultats publiés hier, dans la revue médicale The Lancet et validés par des experts indépendants, le vaccin Sputnik V est efficace à 91,6% contre les formes symptomatiques du Covid-19. «Un vaccin supplémentaire peut désormais rejoindre le combat pour réduire l'incidence du Covid-19», ont estimé deux spécialistes britanniques dans un commentaire joint à l'étude. Ces premiers résultats vérifiés corroborent les affirmations initiales de la Russie, accueillies avec méfiance à l'automne dernier par la communauté scientifique internationale. Ils semblent classer à ce stade le Sputnik V parmi les vaccins les plus performants, avec ceux de Pfizer/BioNTech et Moderna (autour de 95%), qui utilisent pourtant une technologie différente (l'ARN messager). Les résultats publiés dans The Lancet proviennent du dernier stade des essais cliniques du vaccin, la phase 3, qui porte sur près de 20000 participants. Comme toujours en pareil cas, ces résultats émanent de l'équipe qui a élaboré le vaccin puis mené les essais et ont ensuite été soumis à d'autres scientifiques indépendants avant publication. Ils montrent que le Sputnik V, qui est un vaccin «à vecteur viral» (comme celui d'AstraZeneca), réduit de 91,6% le risque de contracter une forme symptomatique de Covid-19.

Etant un des premiers pays au monde à entamer la campagne de vaccination avec le SputnikV, l'Algérie a décidé de fabriquer ce remède localement. Lors d'une audience accordée dimanche dernier, par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Alger, Igor Beliaev, il a été convenu d'initier des contacts dans le but d'instituer une coopération bilatérale dans le domaine de la fabrication du vaccin russe anti-Covid-19 Sputnik V en Algérie. Ces dernières semaines, des voix ont commencé à s'élever en Europe pour que l'Agence européenne des médicaments (EMA) évalue rapidement ce vaccin.