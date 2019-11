La justice rend son verdict dans le drame des huit nourrissons qui ont péri dans l’incendie de l’hôpital d’El Oued. Les directeur de cet établissement hospitalier et son adjoint, ont écopé d’une peine de 1 an de prison ferme pour négligence. Ils ont été innocentés des chefs d’accusation d’homicides involontaires et de dilapidation d’argent public. La coordinatrice a été condamnée à six mois de prison avec sursis. Quatre autres employés ont été innocentés dans cette affaire. Il s’agit de la cheffe d’unité des nouveau-nés, deux infirmières, dont une Cubaine, ainsi que d’un agent d’entretien.