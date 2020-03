Ouvert aux alentours de 9 h, le procès du détenu politique Karim tabbou s’est terminé très tard dans la nuit de mercredi à jeudi. En fait, la séance a été levée par la présidente de l’audience à 4 heures du matin, avant de renvoyer le verdict au mercredi 11 mars. Après les débats et le réquisitoire du procureur de la République une cinquantaine d’avocats, sur les 180, venus des quatre coins du pays, se sont relayés au prétoire du tribunal de Sidi M’hamed pour défendre Karim Tabbou. Les plaidoiries sont conduites, notamment par Mokrane Aït Larbi, Mustapha Bouchachi, Zoubida Assoul, le bâtonnier de Béjaïa Salem Khatri, Hakim Saheb, Abdelghani Badi, Nabila Smail, Abdellah Haboul, Nacer Hammouche, Noureddine Benissaad…etc. «Un dossier vide et des accusations fabriquées de toutes pièces», ont-ils réitéré tour à tour. La défense, qui a plaidé la relaxe à son mandant, a relevé des vices de procédure et le caractère anticonstitutionnel des articles sur la base desquels il a été incriminé. Elle a dénoncé, également, «la maltraitance dont il a été victime lors de son interrogatoire du 25 au 26 septembre». Au sujet de ses déclarations concernant le défunt chef d’état-major de l’armée, il répond qu’«il fait de la non-implication de l’armée dans la sphère politique un principe cardinal dans mon engagement politique». Pour Mustapha Bouchachi «Karim Tabbou est un militant politique qui est emprisonné pour des motifs politiques» a-t-il pour sa part argumenté. Il apparaît aujourd’hui qu’il n’a commis aucun crime au regard de la loi algérienne. La seule application juste de la loi ne peut-être que de le déclarer innocent». Me Noureddine Benissad a relevé, «l’atteinte flagrante à la présomption d’innocence et au recours abusif à la détention préventive». Il a relevé, «l’aberration de juger un justiciable, deux fois et dans deux juridictions différentes (Koléa et Sidi M’hamed) pour des mêmes chefs d’inculpation». Il faut noter qu’une peine de quatre ans de prison ferme assortie d’une amende de 200000 DA a été requise mercredi par le parquet près le tribunal de Sidi M’hamed à l’encontre du militant et porte-parole de «l’Union démocratique et sociale (UDS), parti non agréé, Karim Tabbou. Incarcéré à la prison de Koléa depuis le 11 septembre dernier, Karim Tabbou, coordinateur fondateur et coordinateur de l’Union démocratique et sociale (UDS), également Premier secrétaire national du FFS de 2007 à 2011, comparaissait pour plusieurs chefs d’accusation, dont «l’atteinte au moral de l’armée», «atteinte à l’unité du territoire national» et «incitation à attroupement».

Il est revenu sur les conditions de son arrestation. Il a révélé lors des débats avoir «subi des maltraitances et des violences odieuses lors de son interrogatoire, au siège du centre d’investigations de Ben Aknoun, où il affirme avoir «été frappé, insulté, humilié». «Je mets au défi le ministre de la Justice d’ouvrir une enquête sur les conditions de mon arrestation et de mon interrogatoire dans ce centre», a-t-il poursuivi. Il est resté 24 heures sans que personne ne soit venu l’interroger. Il faut rappeler que des centaines, voire des milliers de citoyens, issus de différentes wilayas de pays ont tenu un rassemblement imposant de soutien à Karim Tabbou devant le tribunal.