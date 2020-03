Le verdict sur le procès de Lakhdar Bouregaâ au tribunal de Bir Mourad Raïs à Saïd Hamdine(Alger) sera rendu le 26 mars prochain. Le procureur a requis un an de prison ferme et une amende de

20 000 DA à l'encontre du moudjahid. Il avait été arrêté le 29 juin dernier et placé en détention provisoire le lendemain 30 juin. Il est poursuivi pour les chefs d'inculpation d' «outrage à corps constitué» et «atteinte au moral de l'armée». Il a été incarcéré pour ses déclarations sur l'ANP et l'ex- chef d'état-major de l'armée, le défunt général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah. Il a été remis en liberté provisoire le 2 janvier. Maître Mustapha Bouchachi a estimé à l'issue du procès que «l'application stricte de la loi doit amener la justice, qui a incarcéré le moudjahid Bouregaâ pour ses opinions politiques, non pas à le relaxer, mais à lui présenter des excuses...». Lors des débats, la présidente de la séance, a interrogé Bouregaâ, essentiellement sur ses deux déclarations relatives à la crise de 1962, qualifiant «l'ANP de milices» et reprochant à l'ex-chef d'état-major, le défunt Ahmed Gaïd Salah, d'être «un affidé des Émirats arabes unis (EAU)». Dans sa réponse à la présidente, Lakhdar Bouregaâ avait mis en exergue «le contexte historique de la crise de l'été 1962». D'après lui, «cette séquence d'histoire contemporaine de l'Algérie est caractérisée par un déficit flagrant en légitimité populaire, frappant ceux qui ont pris le pouvoir par la force». Tout en précisant qu'«il ne ciblait pas l'armée en tant qu'institution», il réitèrera qu'«il était tout à fait dans son droit de qualifier ceux qui ont pris le pouvoir par la force en 1962 de miliciens».Il est à noter, toutefois, que plus d'une cinquantaine d'avocats se sont constitués pour défendre le commandant de la Wilaya IV historique. Lors des plaidoiries, les avocats de la défense ont notamment insisté sur «le caractère purement politique du dossier Bouregaâ». Pour la défense, le cofondateur du FFS est jugé pour «ses opinions et son statut d'opposant au système depuis l'indépendance». Pour rappel, en détention à la prison d'El Harrach, il avait été évacué d'urgence début novembre dernier au CHU Mustapha Pacha pour une intervention chirurgicale suite à des complications gastriques. Avant de renoncer à sa décision, il avait même menacé d'entamer une grève de la faim dès le 23 octobre dernier en solidarité avec les jeunes détenus pour port de l'emblème amazigh, qui avaient annoncé leur décision d'entamer une grève illimitée.