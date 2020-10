Le prononcé du verdict dans l'affaire Sovac, prévu, hier, à la cour d'Alger, a été reporté pour la seconde fois, au 17 octobre prochain, après le constat du magistrat de l'absence de plusieurs prévenus. Les robes noires étaient également absentes de la salle d'audience. Un boycott observé depuis l'incident qui s'est produit entre le juge et le bâtonnier Selini et qui a été à l'origine d'une grève nationale des avocats. Pour rappel, le bras de fer entre magistrat et avocats a commencé au deuxième jour du procès. Après le réquisitoire, la parole a été donnée aux avocats. Le président de l'audience a annoncé que la séance n'allait être levée qu'une fois toutes les plaidoiries terminées. Or, quelques heures après, Me Selini, membre du collectif d'avocats du principal prévenu, Mourad Oulmi, pris de malaise, a sollicité le juge pour le report de la séance. Une demande qui a été catégoriquement rejetée par le magistrat ce qui n'a pas manqué de provoquer un échange acerbe entre les deux hommes. Le malaise du bâtonnier Selini, évacué d'urgence de la salle d'audience vers l'hôpital, a fini par avoir raison de l'«obstination» du juge et la séance a été reportée. Considérant l'humiliation du bâtonnier par le juge comme une violation du droit de la défense, l'ordre des avocats d'Alger a décidé d'adresser une lettre de dénonciation pour faire cesser les «graves dépassements» subis «continuellement» par la défense de la part du «président de la première chambre des délits près la cour d'Alger» et une grève d'une semaine sur l'ensemble des tribunaux et la cour de la capitale. À la reprise de l'audience dans l'affaire Oulmi, le magistrat, informé de la grève des avocats, ne décide pas d'un report, mais annonce que l'affaire est mise en délibéré alors même que les avocats des principaux accusés n'avaient pas plaidé. Ce qui va provoquer l'ire des avocats d'Alger qui seront très vite soutenus par leurs confrères sur l'ensemble du territoire national où une grève nationale de deux jours avait été décrétée. Cette montée en cadence de la colère des avocats va amener le président et le procureur général de la cour d'Alger à intervenir en appelant à la table de négociations les représentants des robes noires. Lors de cette rencontre, la délégation des avocats de la capitale, conduite par Me Baghdadi, a évoqué les multiples obstacles que rencontre la corporation dans l'exercice de ses fonctions. Et ces obstacles sont nombreux, selon les robes noires, à commencer par le rejet des requêtes de report de l'audience, la difficulté d'accès à certaines pièces à charge versées aux dossiers, le recours excessif au mandat de dépôt, des prononcés de verdicts disproportionnés par rapport aux chefs d'inculpation, mais aussi la généralisation de «simulacres de procès» avec le recours à la vidéoconférence, considérée par les avocats comme une «violation totale des normes d'une justice équitable». Outre ces revendications, le bâtonnat s'attend à une reprise du procès Oulmi pour permettre à la défense de plaider. Cela ne pourra se faire sans que l'affaire soit, de nouveau, enregistrée dans le rôle. Mais, hier, le magistrat a juste annoncé, le report du prononcé du verdict, ce qui maintient l'affaire en délibération. Le barreau d'Alger, qui a repris ses activités, après la semaine de grève, n'avait pas fermé la porte à la protestation. Il avait clairement annoncé, le 4 octobre dernier, la suspension de son mouvement de protestation pour une durée de 15 jours, le temps accordé au premier responsable de la cour d'Alger pour répondre favorablement à ses revendications. Ce qui laisse présager un retour probable à la grève, dans le cas où le différend entre les avocats et le magistrat de la première chambre des délits près la cour d'Alger, ne serait pas aplani. Quelle tournure va prendre cette affaire? Les tout prochains jours s'annoncent chauds puisque les piques entre avocats et magistrats se poursuivent. Hier, le président du Syndicat national des magistrats, Mabrouk Issaâd, n'a pas manqué de dire qu'«une toute petite frange dissimulée sous la robe d'avocat s'adonne au charlatanisme et au courtage illicite, exploitant, ainsi, les dossiers judiciaires et s'écartant de leur véritable vocation, d'où l'impératif pour les hommes intègres du secteur, magistrats et avocats, d'y faire face et de la dénoncer».