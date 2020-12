Le verdict dans l'affaire de Mme Maya, jugé en appel à la cour de justice de Tipasa, sera rendu le 31 décembre prochain. C'est ce qu'a décidé, dimanche dernier, la présidente de la cour, après une longue journée de plaidoiries de la défense des accusés, qui n'a pris fin qu'en début de soirée. Dans ce sens, les avocats des prévenus se sont succédé à la barre pour tenter d'établir la véracité des faits et déterminer la responsabilité de chacun, dans cette affaire. D'emblée, la défense des principales accusées, en l'occurrence Nachinache Zoulikha et ses deux filles Imène et Farah, a mis en avant l'irrégularité des procédures de la poursuite judiciaire, vu que les faits de cette affaire remontent à 2004, alors que les prévenus sont poursuivis dans le cadre de la loi de 2006. Une demande de prescription que le procureur général, a réfuté, arguant que des faits nouveaux survenus en 2017, en l'occurrence la perquisition du domicile de Mme Maya, qui a révélé l'existence d'importantes sommes d'argent en dinars et en devises et une quantité considérable de bijoux. C'était le point de départ de cette affaire, où un grand nombre de hauts responsables ont été impliqués. Leurs défenses ont plaidé leur innocence, mettant en exergue le fait qu'ils avaient exécuté des ordres qui venaient de l'ex-président Bouteflika. Chose que son secrétaire particulier avait confirmé, en déclarant que Bouteflika lui avait donné des instructions d'aider Mme Maya, auprès de ces hauts responsables pour la réalisation de ses projets. C'est dans ces circonstances qu'elle a fait la connaissance de Mohamed Ghazi, qui était wali de Chlef, de Abdelghani Hamel l'ex-directeur général de la Sûreté nationale et d'autres prévenus, entre autres, l'entrepreneur Abdelghani Belaïd et l'investisseur Benalia. C'est de cette façon que Mme Maya avait obtenu des contrats de concessions pour la rénovation d'un parc d'attractions, sur une assiette de 15 hectares, et pour la réalisation d'une station-service sur un terrain de 5.000 m2, les deux dans la wilaya de Chlef. Ce dernier n'a pas pu voir le jour pour refus d'arguments de la part de la l'administration, mais a fait l'objet d'une vente, au profit de Mme Maya, alors qu'il s'agit d'une concession. Par ailleurs, le procès s'est articulé autour de l'origine de l'argent qui a servi au financement de ces projets et sur l'acquisition de biens à l'étranger, enregistrés dans la majorité des cas au nom de ses filles. Cependant, les zones d'ombre qui subsistent tournent autour des transferts d'argent que les accusés qui nient en bloc la nature des relations de la famille Nechinache avec les hauts responsables, de l'existence de la somme de 10 milliards de centimes, déposée peu de temps avant la perquisition à la villa, par le député Yahiaoui. Pour rappel, le représentant du parquet général a requis une peine de 15 ans de prison ferme assortie d'une amende de 6 millions DA contre Mme Maya et une peine de 15 ans de prison ferme assortie d'une amende de 1 million DA contre Mohamed Ghazi et Abdelghani Zalène. Il a également requis une peine de 10 ans de prison ferme assortie d'une amende de 6 millions DA contre les filles de Mme Maya, Imène et Farah, poursuivies pour «blanchiment d'argent, trafic d'influence, octroi d'indus avantages, dilapidation de deniers publics, incitation d'agents publics pour l'octroi d'indus avantages et transfert illicite de devises à l'étranger».