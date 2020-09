Le journaliste indépendant Khaled Drareni sera fixé sur son sort. C’est aujourd’hui que sera rendu le verdict de son procès, en appel qui s’est ouvert à Alger, le 8 septembre Drareni a été condamné à 3 ans de prison ferme en août dernier pour avoir couvert une manifestation du Hirak. Khaled Drareni,

40 ans, a comparu le 8 septembre dernier par «visioconférence» depuis le centre pénitentiaire de Koléa, où il est incarcéré depuis le 29 mars. «Je ne suis pas un criminel. Je n’ai fait que mon métier, a répété le journaliste algérien. Je suis un journaliste et non un criminel. Le journalisme que je pratique ne menace pas la sécurité du pays mais la protège», a-t-il déclaré lors de cette comparution «La cour rendra sa décision le 15 septembre ( aujourd’hui Ndlr », a précisé l’un de ses avocats, Abdelghani Badi, à la fin des plaidoiries, au cours desquelles une trentaine d’avocats ont pris la parole. « Le procès s’est déroulé dans de bonnes conditions, sans querelles ni tensions. Il a donné l’impression qu’il pourrait conduire à un procès équitable s’il se conclut par une décision équitable », selon Me Badi. La condamnation de Drareni a suscité de vives réactions au sein de la corporation et une large mobilisation des activistes politiques et des militants des droits de l’homme et de journalistes aux plans national et international, criant à l’innocence du journaliste et dénonçant son incarcération.