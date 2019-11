Longue et dure journée pour les détenus du Hirak et leurs parents. Hier, le tribunal de Sidi M’hamed était sous les projecteurs. L’ouverture du procès des détenus pour port du drapeau amazigh a eu lieu, hier, en début d’après-midi. Le prononcé du verdict devrait intervenir la semaine prochaine, après la délibération. Le procureur près le tribunal de Sidi M’hamed a requis deux ans de prison ferme et une amende de

100.000 DA à l’encontre des détenus.

Les avocats ont quitté la salle d’audience, arguant une violation du principe d’égalité devant la justice.

Ce procès tant attendu, qui a été renvoyé par le juge du tribunal de Sidi M’hamed, lundi dernier, concernait quatre dossiers, dont celui des vendeurs de pin’s (quatre détenus : Akram Ghimouz, Abdelkader Toufik Bacha, Khireddine Benzine, Fazil Dechicha) et six autres placés sous contrôle judiciaire ; le dossier de Lyès Saradouni et Djilali Ammad (contrôle judiciaire) ; celui des détenus Derouiche Alaa, Agouazi Mohamed, Azoug Arezki, Batlis Bakir et Bareche Hafid ; le dossier de l’étudiante Dahmani Nour El Houda Yasmine (détenue) et de Belaïfa Fatiha (contrôle judiciaire)». Au total, ils sont 20 prévenus, à savoir: 10 détenus et neuf autres placés sous contrôle judiciaire ainsi que Maâti Salah, toujours à l’hôpital Frantz Fanon de Blida depuis le 20 octobre. Il est important de souligner que les étudiants ont été très nombreux dans la salle d’audience, en guise de soutien à leurs camarades maintenus en détention provisoire. On note, en outre, que plusieurs autres citoyens ont tenu un rassemblement de soutien aux détenus d’opinion.