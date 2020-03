La direction générale du groupe public de l'industrie de papier et d'emballage, «Tonic Industrie» a annoncé, hier, la suspension du versement des arriérés de salaires, suite à l'enregistrement de troubles à l'intérieur de l'usine, sise à Bou Ismaïl (wilaya de Tipasa), a-t-on appris auprès de l'entreprise. Dans une note d'information adressée aux travailleurs, la direction de l'usine a exprimé ses «regrets» à l'égard des «difficultés» ayant «entravé le parachèvement de l'opération de versement des arriérés de salaires», d'où la décision prise, est-il ajouté, de «suspendre» ces versements jusqu'au «retour de la stabilité et du calme au sein de l'entreprise, avec la reprise du travail», à l'arrêt depuis la grève ouverte déclenchée le 17 février dernier. Selon la note d'information, «un groupe de travailleurs ont empêché les directeurs de cette usine de rejoindre leurs bureaux et d'accomplir leur travail», entravant ainsi le parachèvement du comptage des arriérés de salaires de janvier et février notamment. Il s'agit des directeurs respectifs des ressources humaines et des finances et de la comptabilité, au même titre que la responsable du service paie, qui ont été empêchés de rejoindre leurs bureaux, au moment où les travailleurs poursuivaient leur grève ouverte, à propos de laquelle le tribunal de Koléa s'est déclaré incompétent, dans l'attente d'un pourvoi en appel à la cour de Tipasa.