Bouira vient d'enregistrer son 54ème cas. Devant cette propagation dangereuse et rapide, la direction de l'Etablissement public hospitalier Mohamed-Boudiaf vient d'ouvrir son second bloc de confinement sanitaire qui porte la capacité d'accueil à 52 lits. Sur le total des patiens atteints, 28 sont admis au service d'internement et de prise en charge, cinq ont perdu la vie et 18 ont quitté la structure après guérison. Quelles sont les raisons qui ont avantagé cette brusque propagation? En tête des causes, la plus en vue reste l'inconscience de beaucoup de citoyens et citoyennes.

Le non-respect des mesures préventives et particulièrement la distanciation lors des bousculades pour l'acquisition d'un sachet de lait ou 1 kg de friandises tunisiennes, ou un sac de semoule. Tout le monde a assisté à des scènes et des bousculades sur les points de vente. Le groupe Giplait a en grande pompe ouvert deux points de vente à Bouira et Aïn Bessem. La crise du lait est restée totale, mais les deux points sont un foyer privilégié pour la propagation du virus sous l'oeil des responsables. La fermeture du marché couvert de Lakhdaria a été prise avec un retard considérable. La décision d'autoriser la réouverture des magasins puis de les refermer est l'autre facteur qui a sensiblement accentué le cercle de la pandémie.

Dans un dernier élan pour sensibiliser les citoyens, un groupe de médecins a organisé une rencontre débat avec des jeunes dans la commune d'Ahl el ksar où le confinement n'était pas respecté. Le docteur Chaba, natif de la région, a longuement expliqué la nécessité de rester chez soi et d'éviter les rassemblements en plus de l'obligation faite à chacun de suivre les instructions médicales pour éviter à la région une vraie catastrophe. Signalons que la région a enregistré un décès et trois cas avérés de Covid-19. Les autres villages et hameaux à travers la wilaya vivent cette situation de non-confinement nocturne. C'est le cas à Oued El Berdi, par exemple, un village situé à moins de 10 km à l'est du chef-lieu, les habitants rentraient chez eux tôt. Depuis la mise en place du confinement obligatoire à partir de 19 h, ces mêmes habitants trouvent un plaisir à rester dehors en compagnie de leurs enfants en bas âge. Les mêmes scènes sont constatées à Aït Laàziz, à Chorfa, à Bechloul, à Aïn Bessem, Semmache, Ras Bouira, Souk Lkhmiss, Tikboucht... et au chef-lieu de wilaya. Les accros du footing encombrent le périphérique avec leurs véhicules et continuent à pratiquer leur sport favori. Là aussi le nombre de venants est un risque qu'il ne faut pas sous-estimer. Le même constat est à faire quand on se rend à Tizi Oudjaboub, un point élevé entre la commune d'Aït Laâziz et la commune de Frekat dans la wilaya de Tizi Ouzou. Des centaines de familles, de jeunes, d'amateurs des randonnées pédestres occupent cet espace sans se soucier du risque de transmettre le virus ou d'être infectés par un éventuel atteint. Malgré les campagnes de sensibilisation, il est encore des personnes qui ne semblent point conscientes. Ne faut-il pas recourir à des moyens plus dissuasifs, surtout que la pandémie qui affecte la planète ne semble point reculer? Même le jour et comme à Raffour, commune de M'Chedallah, hier, l'ensemble des magasins était ouvert, la zlabia se vendait en bordure de la route. mêmes scènes du côté des villes et villages enclavés. Devant autant de risques et de violations des mesures sanitaires, les responsables, eux, se confinent de plus en plus et n'apparaissent que devant les caméras de la télévision nationale. C'est le cas, mardi prochain, à l'occasion de la célébration de la Journée de l'étudiant et de la nuit du 27ème jour de jeûne «Laïlat El Kadr».