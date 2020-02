Les Algériens désireux de se rendre dans un des Etat membres de l’espace Schengen UE, auront à dépenser plus cher les frais de services relatifs à une demande de visa, car la mesure prévoyant l’augmentation du montant des frais de services inhérents à une demande de visa pour les pays membres de l’UE, est entrée en vigueur depuis hier. En effet, comme annoncé le 25 janvier dernier, le prestataire de service TLS Contact, le centre de collecte des dossiers de visas pour la France, a affirmé dans une note publiée sur sa page Facebook officielle, que «les tarifs des visas de court séjour pour les Etats membres de l’espace Schengen vont changer dès aujourd’hui, 2 février 2020, hier)».

Il en ressort de la même note que les demandeurs de visa Schengen auront à payer 80 euros de frais de dossier, au lieu des 60 euros et pour les enfants de 6 à 12 ans, 40 euros au lieu de 35. La même source a précisé, dans ce sens que «le tarif des visas court séjour passera donc à 10 600 DZD et 5 300 DZD pour les enfants de 6 à 12 ans.» Le centre de collecte des dossiers de visas pour la France précise que «les demandeurs de visa Schengen de court séjour âgés de plus de 12 ans devront dorénavant s’acquitter de la somme de 80 euros, équivalente à 10 600 dinars (au taux de chancellerie du jour).

Pour ce qui est des demandeurs de visa Schengen de court séjour âgés de 6 à 12 ans, TLS Contact a précisé dans ce sens que ces derniers «devront dorénavant s’acquitter de la somme de 40 euros, équivalente à 5.300 dinars (au taux de chancellerie du jour).» Quant aux enfants en bas âge, de 0 à 6 ans, ils sont toujours dispensés des frais de visa. TLS Contact affirme dans ce sens que «les enfants de moins de 6 ans restent exonérés de frais de visa.»