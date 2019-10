Le Fonds monétaire international (FMI) verra aujourd’hui la participation du ministre des Finances, Mohamed Loukal à l’Assemblée générale de cette auguste institution financière.

Les travaux des Assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international seront, selon le communiqué du ministère des Finances qui indique que « le ministre des Finances participera à la plénière des assises des institutions de Bretton Woods, a fait savoir la même source. Il participera également aux travaux du groupe intergouvernemental des 24 sur les questions monétaires internationales et de développement (G24), ainsi qu’aux travaux du comité de développement de la Banque mondiale et du comité financier et monétaire du FMI », précise-t-on.

Le communiqué du ministère des Finances a souligné que Mohamed Loukal « rencontrera les premiers responsables du groupe de la BM et du FMI, ainsi que des hauts responsables des institutions financières internationales et régionales présents à cet événement », affirme-on. La tutelle a précisé à ce propos que « les Assemblées annuelles des deux institutions multilatérales réuniront les principaux responsables du monde économique et financier autour de dossiers importants relatifs au «développement économique à la conjoncture économique mondiale, à la lutte contre la pauvreté, au système financier international, au capital humain» et aux changements climatiques », souligne-t-on.Le ministre des Finances participera dans cette rencontre annuelle de l’Assemblée générale du Fonds monétaire international pour faire en sorte d’apporter sa contribution dans la perspective de faire de ce fonds un moyen pour éradiquer les maux et méfaits d’une politique financière internationale désastreuse et chaotique. L’Algérie, qui vit une crise économique et financière des plus drastiques, est dans une situation peu reluisante, ce qui la pousse à trouver des financements pour permettre à son économie de sortir de sa léthargie sans que le recours à des mesures désastreuses lui soient imposées à travers un « fait accompli » sur fond de crise financière que traverse l’économie mondiale.