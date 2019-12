A l’ouest d’Alger, plusieurs personnalités ont accompli, dans le calme et la sérénité, leur devoir électoral. Sous une haute surveillance, le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a accompli, jeudi dernier, son devoir électoral dans le cadre de l’élection présidentielle. Vers 10heures du matin, avant-hier, le chef de l’Etat s’est rendu au centre de vote à l’école primaire, Ahmed-Aroua à Bouchaoui. L’opération du vote de Bensalah, n’a pas duré longtemps, juste après avoir glissé son bulletin de vote dans l’urne, le chef d’Etat a vite quitté les lieux sans aucune déclaration à la presse. Il a juste salué de sa main, les journalistes des médias nationaux et internationaux venus couvrir cet évènement.

Dans ce sens, plusieurs autres hauts responsables anciens et actuels ont accompli leur devoir électoral. Les membres du gouvernement ont eux aussi accompli leur devoir. Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a accompli, son devoir électoral dans le même centre où le chef de l’Etat a voté. Lui aussi, il n’a fait aucune déclaration à la presse, dès qu’il a accompli son devoir il a quitté les lieux. De son côté, le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, a accompli son devoir électoral. Après avoir glissé l’enveloppe dans l’urne, il a appelé les Algériens, à faire preuve de sagesse et de perspicacité pour mener l’Algérie à bon port. Le responsable a mis l’accent sur l’importance d’une participation massive du peuple algérien à l’élection présidentielle. Goudjil, a indiqué également l’importance de cette consultation populaire en appelant les Algériens a «‘’faire preuve de sagesse, de clairvoyance et de perspicacité’’ pour mener l’Algérie à bon port». Pour sa part, le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a souligné lors de l’accomplissement de son devoir électoral que «l’Algérie confirme une fois de plus que la solution et la manière la plus appropriée et la moins coûteuse pour résoudre les problèmes ne peut se faire que par le biais de l’élection». Pour lui, la majorité des Algériens a accompli son devoir et choisi le meilleur candidat pour le bien de l’Algérie, de sa stabilité, de sa sécurité et pour la souveraineté de son peuple. Il a en outre précisé que «l’élection présidentielle intervient en application des articles 7 et 8 de la Constitution, consacrant le droit des citoyens à exercer leur souveraineté et élire le meilleur pour cette responsabilité». On note dans ce même chapitre, que le vote des responsables a été établie dans une ambiance sereine et calme.

La plupart d’entre eux ont été discrets et ont préféré ne pas répondre aux questions de la presse. Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed Charfi, lui aussi a accompli son devoir électoral, en début d’après-midi de jeudi dernier. Lors de celui-ci, il a souligné que «cette élection est spéciale et chaque citoyen algérien aura, à travers sa participation, le sentiment d’avoir contribué à la sortie de son pays d’une situation compliquée et avoir participé à la construction d’une Algérie nouvelle».

Par ailleurs et dans ce même chapitre, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a dénoncé, ce jeudi, lors de l’accomplissement de son devoir électoral, les agressions contre des membres de la communauté nationale établie à l’étranger lors de l’accomplissement de leur devoir électoral... Dans une déclaration à la presse nationale et étrangère après l’accomplissement de son devoir électoral, Boukadoum a condamné les agressions verbales et physiques contre des membres de la communauté algérienne établie à l’étranger lors du vote pour l’élection présidentielle. Pour lui, ces agissements qui ne représentent pas l’Algérien feront l’objet de poursuites judiciaires dans le cas où des plaintes sont déposées. Pour rappel, les cinq candidats a la magistrature suprême du pays, ont accompli leur devoir électoral en présence de plusieurs médias nationaux et étrangers. Il est à préciser qu’aucun incident n’a été enregistré dans les bureaux de vote où les responsables ont voté. Les centres de vote en question ont tous été placés sous une haute surveillance.