Le journal étatique Echaab a organisé hier en son siège une «séance de dialogue» où ont été conviés trois étudiants et six enseignants venus de l’université des sciences et technologie de Bab-Ezzouar(Usthb).Cette séance est présentée comme « initiative de la communauté universitaire qui a participée au Hirak ». Dans son intervention, la directrice du journal a indiqué : « il nous faut un président de la République», ajoutant qu’«on est dans un contexte où la rumeur domine la scène médiatique. Elle est diffusée à travers des réseaux sociaux, lesquels ne sont pas créés pour nos beaux yeux…». «L’université est un miroir de l’Etat et de la société que certaines parties tentent de pousser à la révolte», estimant que « l’Etat et l’armée ont consenti des efforts considérables pour faire sortir le pays de l’impasse…». «Notre initiative est une contribution au dialogue lancé par l’Etat», a-t-elle conclu. L’ordre du jour de cette séance de dialogue, qui se projette déjà sur l’élection présidentielle, ne devait aborder que trois questions définies au préalable. Il s’agit de rester dans la légalité constitutionnelle, d’accélérer les préparatifs du scrutin présidentiel qui doit intervenir avant la fin de l’année en cours et valoriser le rôle de la justice dans la lutte contre la corruption. Ouardi, enseignant en aménagement du territoire à l’Usthb, s’est demandé, est-ce que les autorités sont capables

d’organiser un vote électronique pour la présidentielle prochaine ? Il s’est également interrogé sur les mécanismes permettant le contrôle du déroulement de l’élection présidentielle pour convaincre les électeurs de se rendre aux urnes ? Dans ce sens, il a conseillé «la mobilisation des étudiants pour assurer la surveillance des bureaux de vote». Un autre enseignant a prôné «l’utilisation des bulletins de vote codifiés et d’un fichier électoral national et la communication des résultats préliminaires par les responsables des bureaux de vote au même moment en vue de connaître le résultat global deux heures après le scrutin». Pour sa part, Ouhena Mohamed, enseignant de son état, demande l’organisation de l’élection présidentielle dans les plus brefs délais. Sa demande est justifiée par «la détérioration de la situation économique, l’accélération de l’épuisement des réserves de changes, la hausse de l’inflation engendrée par le recours au financement non conventionnel ainsi que la chute du pouvoir d’achat…». L’enseignant en sciences sociales, Boudaoud Idris, a indiqué de son côté que «l’Algérie est traversée par une crise liée à l’absence de conscience chez toutes les classes sociales. De ce fait, il est impératif de mener une reconstruction identitaire et consolider le sentiment d’appartenance à ce pays». «La situation économique étant alarmante, chaque partie doit faire des concessions, tout en restant dans la légalité constitutionnelle et aller vers l’élection qui constitue une planche de salut pour nous», a-t-il soutenu. Nasroallah, enseignant à L’Usthb a souligné qu’«il faut aller vers une élection sans exiger des conditions irréalisables ou relever le seuil des revendications». «Il faut faire confiance absolue en l’institution militaire et le pouvoir de fait», a-t-il affirmé. Les étudiants ont à leur tour répété «les mêmes urgences d’aller vers une élection. L’avocat et enseignant en droit, Zaâlène Abdelmadjid, a plaidé pour «un dialogue sans exclusif et la préservation de toutes les institutions, y compris le Parlement».