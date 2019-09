La société algérienne est plurielle, tant au plan sociologique que politique. Les Algériens partagent la même nation, mais pas la même opinion. Cela est un fait. L’expression de cette opinion étant garantie de fait, de par la dynamique que vit le pays depuis le 22 février dernier, ne signifie pas que la seule expression de la rue doit prévaloir. Il est des millions d’Algériens qui ont le droit de ne pas avoir «l’âme révolutionnaire», doivent avoir la possibilité d’exprimer leurs opinions de la manière qu’ils souhaitent. Il existe deux façons de faire valoir un avis politique. La rue et l’urne. La première est rendue nécessaire lorsque la seconde n’apporte pas la garantie nécessaire.

La rue peut amener les autorités à créer les conditions d’un scrutin transparent. Cela a été vu aux quatre coins de la planète et à toutes les époques.

Les citoyens ont retourné la table sur leurs dirigeants et leur ont imposé la transparence de l’urne. Le processus que vit le pays relève de cette logique historique.

Parmi ceux qui ont obligé le pouvoir à mettre genoux à terre et accepter le principe d’une élection transparente, il en est pas mal qui ont décidé de s’en tenir au prochain rendez-vous électoral, estimant que le job «révolutionnaire» est terminé. Ceux qui sont restés dans la rue n’ont pas le droit d’imposer leurs points de vue aux autres. Il n’est pas besoin d’être un «observateur averti» pour se rendre compte que l’on est très loin de la mobilisation du mois de mars dernier. Ceux qui sont rentrés chez eux ne sont pas déçus, mais attendent la présidentielle pour exprimer leur opinion. Qu’on respecte donc leur point de vue. Ce n’est pas plus compliqué. Et pour ce faire, le propos du chef d’état-major de l’ANP est tout à fait dans le ton.

L’institution militaire est effectivement dans son rôle, lorsqu’elle fait montre de fermeté et prévient contre toute dérive. Etant garante de l’expression plurielle, son devoir constitutionnel l’oblige à prendre «toutes les mesures nécessaires qui permettront aux citoyens d’exercer leur droit électoral dans un climat de sérénité et de quiétude, et dans les meilleures conditions sécuritaires», comme le souligne le chef d’état-major.

Pour faire de «ce rendez-vous historique (…) une véritable fête pour l’Algérie et pour ses fidèles enfants, sur la voie constitutionnelle pour la sortie de crise», il est impératif de garantir «tous les facteurs de sécurité et de quiétude pour que le peuple algérien puisse jouir de son droit et exercer son devoir électoral», rappelle le chef d’état-major. L’équation n’est, en réalité, pas très compliquée.

Le droit de manifester est reconnu et respecté. Celui de voter l’est tout autant. Dans les deux cas, la sécurité doit être garantie. C’est ce que fait l’institution militaire depuis le 22 février dernier.