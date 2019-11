Le secteur des hydrocarbures tousse. L’économie nationale s’enrhume. Les dernières statistiques qui ont été livrées par la direction générale des douanes font état d’un bilan de santé qui est loin d’être rassurant. En plus de devoir s’accommoder d’un niveau de pétrole qui n’arrange pas ses affaires, le pays semble s’être embourbé dans un déficit commercial qui ne donne aucun signe qui indique qu’il tend vers une résorption.

Il s’est creusé d’un peu plus de 2 milliards de dollars durant les neuf premiers mois de 2019 par rapport à la même période de l’année dernière La balance commerciale de l’Algérie a connu un déficit de 5,22 milliards contre un déficit de 3,16 milliards de dollars à la même période en 2018, indiquent les chiffres de la direction générale des douanes rendus publics dimanche dernier. Plus inquiétant, ces statistiques détaillées font état d’une baisse de plus de 3 milliards de dollars des exportations d’hydrocarbures qui représentent l’essentiel des ventes algériennes à l’étranger et constituent par conséquent l’essentiel de ses revenus en devises. Les hydrocarbures ont représenté l’essentiel des ventes algériennes à l’étranger durant les neuf premiers mois de l’année en cours, soit 92,91% du volume global des exportations, en s’établissant à 25,28 milliards de dollars, contre près de 28,89 milliards de dollars, à la même période 2018, soit une baisse de 12,52% précise la même source. Les importations qui constituent une saignée pour l’économie nationale ont connu une légère baisse. Elles ont reculé de 34,23 milliards de dollars à 32,23 milliards de dollars.

Ce qui ne leur permet pas d’alléger ce fardeau. Il y a, en effet de fortes probabilités qu’elles terminent l’année autour des 40 milliards de dollars. Autre indice qu’il y a péril en la demeure : les exportations hors hydrocarbures ont représenté moins de 2 milliards de dollars. «Elles restent toujours marginales, avec près de 1,93 milliard de dollars, ce qui représente près de 7,1% du volume global des exportations, contre 2,17 milliards de dollars à la même période en 2018, en baisse de 11,26%», souligne le document de la direction générale des douanes. Un indicateur qui met en exergue les difficultés et tout le chemin qui reste à parcourir pour diversifier une économie nationale qui est à la peine à force de s’appuyer sur le seul secteur des hydrocarbures et lui être étroitement chevillé alors que les niveaux des cours de l’or noir qui lui assure l’essentiel de ses rentrées en devises, même s’ils ont connu une embellie, végètent actuellement autour des 62 dollars.

Hier vers 15h45 heure algérienne, le baril de Brent, référence du pétrole algérien, enregistrait une hausse de plus de un dollar pour s’échanger à plus de 63 dollars. Ce qui n’est pas suffisant pour assurer les équilibres financiers et préserver les réserves de change. Un bas de laine qui avait atteint plus de 193 milliards de dollars à la fin de l’année 2013 et qui doit s’enfoncer sous les 70 milliards de dollars d’ici la fin de l’année en cours. Un éclair dans la grisaille tout de même. Le taux d’inflation n’a atteint que 2,2% en octobre. C’est indéniablement une bonne nouvelle. Elle intervient de surcroît à un moment où le pays s’apprête à faire des choix beaucoup plus en phase avec sa situation économique et les moyens financiers dont il dispose.

L’Algérie ne peut compter que sur des revenus que ne peuvent lui assurer que ses exportations pétrolières et gazières alors que les cours de l’or noir font du surplace, lorsqu’ils ne plongent pas. Assurer les équilibres financiers, relancer les projets gelés, sauvegarder le pouvoir d’achat des travailleurs, dans ces conditions, en s’appuyant sur le recours à la planche à billets tendait à la longue à courir le risque de faire imploser un taux d’inflation qui, «miraculeusement», a été contenu dans des proportions aussi inattendues que rassurantes.

L’évolution des prix à la consommation en rythme annuel de l’Algérie a été de 2,2% jusqu’à octobre 2019, a annoncé, le 23 novembre l’Office national des statistiques. Un bon point qui indique, cependant, qu’une hirondelle ne fait pas le printemps.