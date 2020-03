Les travaux de réalisation de 4 000 places pédagogiques pour l’université de Tizi Ouzou sont en cours. Lors d’une visite effectuée sur place par le wali, les responsables des trois pôles assuraient que les travaux avançaient à un rythme satisfaisant. La réception interviendra avant la prochaine rentrée universitaire a annoncé le wali Mahmoud Djemaâ. Le même orateur annonce le relancement du projet de 10 000 places pédagogiques dont les travaux sont suspendus. 6000 places seront reçues avant la fin de l’année.

La visite du wali jeudi dernier a, pour rappel, concerné le projet de réalisation de la résidence universitaire Rehahlia de 1500 lits et du nouveau pôle universitaire Tamda de 10 000 places pédagogiques ainsi que le projet de réalisation d’une résidence universitaire 1500 lits sur le même site. Ces projets qui accusent de sérieux retards seront donc vraisemblablement réceptionnés avant le début de la prochaine rentrée

A rappeler, par ailleurs, que l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou accueille chaque rentrée environs 8 000 étudiants. L’année passée, ce sont quelque 8 500 qui ont été accueillis. Après une période de saturation accrue, des structures d’accueil ont été réceptionnées. Ce qui a permis des rentrées plus ou moins aisées pour les étudiants. Quelque 7 000 places pédagogiques ont également été libérées par les étudiants sortants.

A noter dans ce sillage que pour la précédente rentrée, ce sont 83 000 places pédagogiques qui ont été reçues.

Par ailleurs, il convient de signaler que si au chapitre des infrastructures, une relative satisfaction a été constatée, il n’en demeure pas moins qu’un autre volet très important reste en deçà des attentes de la communauté universitaire en général et les étudiants plus particulièrement.