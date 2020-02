En marge de l’installation de Dahou en sa qualité de nouveau secrétaire général de la wilaya, le wali Lakhal Ayat Abderazak a tracé les grandes lignes de sa feuille de route. Nommé depuis une quinzaine de jours à la tête de la wilaya en remplacement de Mustapha Limani muté à Sidi Bel Abbès, le nouveau premier responsable a expliqué le retard mis dans la rencontre avec les représentants des médias. « Nous avons passé ces jours à diagnostiquer la situation, à classer les priorités. Ce préalable élaboré en étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires a retardé cette rencontre qui sera suivie très prochainement d’une autre élargie à l’ensemble des représentants de la presse écrite, audiovisuelle et électronique activant sur le territoire de la wilaya ». En marge de ses travaux, l’exécutif, élargi aux chefs des 12 daïras, s’est voulu une halte pour définir une feuille de route et conforme aux directives du président de la République lesquelles avaient été données lors de la rencontre gouvernement-walis. En plus de mettre l’accent sur le développement des zones dites « d’ombre », le wali a privilégié le renforcement de la cadence de réalisation des logements, toutes formules confondues. « Le logement reste la préoccupation primordiale du citoyen. L’ensemble des projets en réalisation doit être renforcé ». Cette directive s’applique aussi aux 31 projets d’équipements publics qui souffrent de retard, pour diverses raisons. La seconde priorité pour la wilaya demeure celle des zones enclavées et dénommées « les zones d’ombre ». En plus de les sérier, l’administration fera participer les élus et les comités de villages dans l’élaboration des priorités dans ces contrées. Le troisième grand chantier retenu reste celui de l’investissement. « Nous axerons nos efforts sur l’apurement du dossier des zones industrielles et des zones d’activité. Le foncier externe à ces zones sera exclusivement affecté aux projets d’utilité publique et aux équipements publics » annoncera le wali. La réduction budgétaire opérée sur les PCD, en raison de la crise financière héritée de l’ancien système, oblige l’administration à opter pour une gestion rationnelle. Juste après l’ouverture de la réunion, le wali a tenu à rencontrer en aparté les représentants de la presse à qui il rappellera sa disponibilité à travailler en étroite complémentarité avec la presse. « Chacun de nous est investi d’une mission pour le bon déroulement de celle-ci, il est impératif que chaque partie joue pleinement son rôle avec comme unique objectif, l’intérêt du citoyen et la sauvegarde du pays », dira Lakhal Ayat.