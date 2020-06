Contre toute attente, le wali de Tizi Ouzou, Mahmoud Djemaâ, a décidé de fermer les plages autorisées à la baignade en signant un arrêté portant sur ce choix, très surprenant.

L'arrêté en question a été signé par le premier responsable de la wilaya le 1er juin dernier et il porte sur la fermeture provisoire des huit plages se trouvant sur le territoire des daïras d'Azeffoun et de Tigzirt. Cette décision de fermeture, apprend-on, a été dictée par le fait qu'ouvrir les plages sans la prise en considération des mesures préventives liées à la lutte contre la propagation du coronavirus comporte des risques, selon les responsables du secteur du tourisme dans la région. Cette décision était inattendue et contredit les déclarations faites la veille par le wali de Tizi Ouzou qui avait instruit les autorités locales de Tigzirt et de Azeffoun ainsi que les responsables de la direction du tourisme et de l'artisanat de la wilaya de Tizi Ouzou de mettre le paquet sur les préparatifs de la saison estivale pour accueillir les estivants, dans les meilleures conditions possibles.

Le wali de Tizi Ouzou a même effectué une visite aux localités balnéaires, la veille de la signature de l'arrêté interdisant l'accès aux plages. Mahmoud Djemaâ, lors de ce déplacement, a même déploré, devant les autorités locales, le fait que les plages et les villes balnéaires en question n'aient pas encore été nettoyées, comme le veut la tradition à la veille de chaque saison estivale. Il a ainsi donné des instructions pour que ce retard soit rattrapé au plus vite. Il faut rappeler qu'avant la signature de cet arrêté, les plages de la wilaya de Tizi Ouzou avaient été prises d'assaut par des milliers d'estivants, surtout au lendemain de la fête de l'Aïd el Fitr. Mais les baignades se sont effectuées en l'absence de tout le dispositif qui accompagne la saison estivale, à l'instar des éléments de la Protection civile (les maîtres-nageurs), ce qui n'est pas sans comporter des risques réels pour les baigneurs.

Il faut préciser, en outre, que la décision de fermeture des huit plages autorisées à la baignade a été respectée par les estivants et l'ensemble des plages en question sont désertes depuis la journée du

2 juin dernier.

Par ailleurs, dans le même sillage, les commerçants de la wilaya de Tizi Ouzou ont accueilli avec une très grande satisfaction la décision prise par le Premier ministre Abdelaziz Djerad, concernant l'autorisation de la reprise de dizaines d'activités commerciales, qui étaient en berne depuis l'entrée en vigueur des batteries de mesures de lutte contre la pandémie du coronavirus.