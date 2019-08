Deux lieux de culte chrétiens appartenant à des communautés religieuses affiliées à l’Eglise protestante d’Algérie (EPA) sont sous la menace de fermeture, en vertu d’un arrêté promulgué, récemment, par le wali de Béjaïa, indique l’EPA dans un communiqué. « Depuis l’année dernière, cinq lieux de culte chrétiens appartenant à des communautés dûment affilées à l’EPA, à savoir Ighram, Riquet (Akbou) et Aït Melikèche, dans la wilaya de Béjaïa, ainsi que deux autres se trouvant à Boudjima, dans la wilaya de Tizi Ouzou, ont été mis sous scellés sur ordre des autorités locales (walis). D’autres lieux de culte sont sous la menace de fermeture. En effet, le wali de Béjaïa vient de signer un arrêté ordonnant, cette fois-ci, la fermeture des églises d’Akbou et « Prince de paix » à Ighzer Amokrane. Cela portera à sept le nombre de lieux de culte mis sous scellés en l’espace d’un an», lit-on dans le document de l’EPA, transmis à notre rédaction. Tout en exprimant «sa vive inquiétude» devant cette vague de fermetures de ses lieux de culte, l’EPA dénonce vigoureusement «des atteintes au droit de ses communautés à pratiquer leur culte» et rappelle que «ce droit est pourtant garanti par la Constitution algérienne dans son article 42»..