Le wali de Tizi Ouzou, Mahmoud Djemaâ, a ordonné, hier, la reprise des activités économiques à la faveur de l'amélioration de la situation sanitaire dans la région depuis une quinzaine de jours.

Le premier responsable de la wilaya a présidé, en effet, une réunion avec les directeurs de l'exécutif de la wilaya afin de se pencher sur les secteurs dont la reprise de l'activité est prioritaire. Mahmoud Djemaâ a rappelé que cette reprise devrait s'effectuer progressivement en donnant la primeur aux secteurs de l'habitat et à ceux des travaux publics dont les projets sont, pour rappel, à l'arrêt depuis la mise en oeuvre des mesures de confinement s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Le wali a insisté, en revanche, sur la nécessité impérieuse que cette reprise se fasse en prenant toutes les mesures préventives nécessaires dont le port obligatoire du masque de protection. Cette reprise annoncée a été favorisée, selon le même responsable, par le fait que la lutte contre la pandémie de Covid-19 a donné des résultats probants dans la wilaya de Tizi Ouzou où depuis plus de

10 jours, aucun nouveau cas confirmé de personne ayant contracté ce virus n'a été enregistré.

Depuis plus de 15 jours également, aucun décès induit par cette maladie n'a été non plus enregistré. Même les localités ayant enregistré, au début de la pandémie, des dizaines de cas, ont pu s'en sortir et depuis plus de 15 jours, aucun nouveau patient contaminé n'a été signalé dans ces régions.

C'est le cas, notamment dans la daïra de Tigzirt, la daïra de Maâtkas, Azazga et Draâ El Mizan. Le corps médical et paramédical est bien entendu le premier à avoir été au front de cette lutte contre cet ennemi invisible et très nuisible. Il faut aussi rappeler la mobilisation, dès les premiers jours, des comités de villages et des citoyens. Ces derniers ont veillé scrupuleusement au respect des mesures de confinement. Ils ont également dressé des points de contrôle au niveau des accès aux villages filtrant ainsi tous les mouvements des automobilistes. Ce qui a permis d'empêcher une propagation gravissime du coronavirus.