Saisissant l’occasion de l’installation du nouveau secrétaire général de la wilaya, Salim Harizi, en l’occurrence, le nouveau chef de l’exécutif de la wilaya de Annaba, Djamel Eddine Berrimi, a laissé entendre qu’il ne ménagerait aucun effort pour donner une nouvelle dynamique au développement économique local. Et cela ne peut que passer par l’assainissement du secteur de l’investissement à Annaba. Pour le commis de l’Etat, l’équation ne peut réussir qu’à travers l’assainissement du foncier industriel des pseudos investisseurs. Dans son intervention, Djamel Eddine Berrimia insisté sur l’importance de donner leur chance aux vrais investisseurs, dont les projets sont porteurs de vrais investissements et d’emplois surtout. Il semble que le nouveau locataire du siège de la wilaya de Annaba est bien déterminé dans sa lutte contre les faux investisseurs et les opportunistes, qui ont « séquestré » des années durant, des centaines de mètres carrées du foncier industriel. Sur ce point précis, il est impératif de signaler que la décennie écoulée a donné lieu à un trafic multidimensionnel du foncier industriel à Annaba. Celui-ci a toujours fait l’objet d’enchères et surenchères… et où l’investissement est resté tributaire d’intérêts imposés par une poignée d’investisseurs.

Cet état de fait et bien d’autres sont à l’origine de la stagnation, pour ne pas dire l’absence de développement promoteur, de l’économie locale notamment. Hormis les investissements dans le secteur du tourisme, les hôtels surtout, qui ont, faut-il, le noter, occasionné le massacre de plusieurs sites protégés du Front de mer… En attendant que l’Etat daigne revoir la politique de construction de structures hôtelières dans la wilaya de Annaba, il semble que le nouveau wali a trouvé la formule idoine pour faire sortir la quatrième ville d’Algérie du gouffre de l’abandon dont les conséquences ont eu de néfastes retombées, affectant tous les secteurs confondus.