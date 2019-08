Il y a soixante-trois ans, des jeunes animés par l’idée généreuse de se sacrifier pour la liberté, ont esquissé le destin de la jeune future nation algérienne. C’était lors du congrès organisé le 20 août 1956 à Ifri Ouzellaguene où a été élaboré un document d’une rare pertinence, la plate- forme de la Soummam. Parfois édulcoré, souvent occulté ou même brutalement diabolisé par les différents pouvoirs depuis 1962, ce rendez-vous nous interpelle aujourd’hui.

Comment peut-on évaluer le Congrès de la Soummam à la lumière du Mouvement populaire enclenché le 22 février 2019 ? Peut-on penser le 1er Novembre 1954, le 20 août 1956, sans le 22 février 2019 ? Il ne s’agit pas de faire des raccourcis de l’Histoire, mais la comparaison mérite d’être soulignée tant l’objectif est le même, à savoir la reconquête d’une liberté confisquée aux Algériens.

L’épreuve a été laborieuse, difficile et complexe, mais elle a abouti à un résultat éclatant : il a insufflé à la révolution une nouvelle dynamique et en même temps tracé les jalons de l’Algérie post-indépendante. Il a doté la révolution d’une direction nationale fédérée qui sera chargée d’organiser la lutte armée. Il a unifié l’organisation militaire et défini les principes politiques et idéologiques. Pourtant, le contexte de l’époque ne se prêtait nullement à une partielle œuvre: la lutte armée en est à ses balbutiements, la structure politique divisée, la logistique faisait cruellement défaut. A ce titre, s’il a été une première évaluation de la lutte armée et de l’élaboration d’un plan de recouvrement de la souveraineté nationale, le congrès de la Soummam constitue l’acte de naissance de la jeune nation algérienne. Aujourd’hui encore, il impacte notre présent. Le mouvement du 22 février n’est-il pas le prolongement de cette soif de liberté impulsée par la révolution et nourrie par le rendez-vous de la Soummam ? Les jeunes congressistes de 1956 ont donné du sens à la détonation du 1er Novembre 1954. Il appartient à la jeunesse d’aujourd’hui de structurer le Hirak. C’est la seule approche rationnelle et la seule voie salvatrice pour ce mouvement. Six mois après la salve du 22 février, il doit nécessairement y a avoir une deuxième étape, pour éviter que le mouvement n’étouffe de lui-même. Il est quand même paradoxal qu’un mouvement qui a ébranlé l’un des régimes les plus solides au monde depuis ces cinquante dernières années, n’arrive pas à sécréter en son sein un leader capable de parler en son nom. Vaste mouvement sans ligne idéologique, sans direction politique, le Hirak peut-il rester sans représentants ni représentations? Il faut doter le Hirak de représentants à même de négocier l’Algérie de demain.