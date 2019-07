S'exprimant lors d'une conférence de presse, M. Arar a précisé que "ce forum qui regroupe 70 associations au niveau national a proposé une liste de personnalités nationales pour mener la médiation et le dialogue, une fois cautionnée par le peuple algérien et le hirak en premier lieu, et les décideurs", soulignant que "cette liste regroupe des personnalités nationales, des anciens responsables, des militants des droits de l'Homme, des syndicalistes, des académiciens et des personnalités de la société civile". "Ces personnalités ont donné leur accord pour assumer ce rôle", a-t-il ajouté. Parmi les personnalités proposées figurent également: l'avocat Mustapha Bouchachi, la constitutionnaliste Fatiha Benabaou, les enseignants universitaires Nacer Djabi et Smail Lalmas, le syndicaliste Ilyes Merabet, la militante associative Nafissa Hireche, la militante des droits de l'Homme Aicha Zinai et Islam Benaya. Il s'agit de la moudjahida Djamila Bouhired, de l'ancien ministre des Affaires étrangères et diplomate, Ahmed Taleb Ibrahimi, des deux anciens chefs de Gouvernement Mouloud Hamrouche et Mokdad Sifi, outre l'ancien président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Karim Younes.

La liste:

– La moudjahida Djamila Bouhired

-Taleb Ibrahimi,

-Mouloud Hamrouche,

-la constitutionnaliste Fatiha Benabbou,

-Islam Benattia

-l’avocat Mustapha Bouchachi,

-Nacer Djabi,

-Nafissa Lahrèche,

-L’économiste, Ismail Lalmas,

-Ilyas Merabet,

-Mokdad Sifi,

-Karim Younès

-Aicha Zennadi.