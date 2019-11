«L’institution militaire est le seul garant de l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, elle a soutenu et accompagné le Hirak depuis le premier jour de la contestation populaire. C’est l’Armée nationale populaire qui a appelé au dialogue le 22 février, dans le but de préserver la Constitution et exhorté les politiciens à prendre leurs responsabilités devant l’histoire», c’est ce qu’a déclaré, hier, le candidat à l’élection présidentielle, Azzedine Mihoubi, lors de son intervention sur la chaîne Ennahar.

Sur le plan économique, Azzedine Mihoubi a relevé l’échec des gouvernements précédents, mettant le doigt sur l’importance des dégâts occasionnés,« la relance de l’économie nationale représente un volet d’une extrême importance dans notre programme, et pour lequel nous prévoyons d’apporter plus de 150 mesures. L’improvisation et l’aventurisme dans la gestion de l’économie du pays ont généré une lourde facture, du fait que la gouvernance économique souffrait d’une cruelle absence de planification».

Pour lui, la solution de la crise économique réside dans «la création d’un ministère de l’économie qui réunira le secteur de l’industrie, les finances, l’énergie, les télécommunications et la poste. Et pour lequel sera dégagé un plan d’action spécifique, car ses secteurs se trouvent au cœur des transformations économiques, et auxquels il manque une réelle coordination». Dans le même sillage, Mihoubi est revenu sur l’importance d’avoir une vision à long terme, basée sur une réflexion d’après- pétrole, indiquant que «les Algériens doivent oublier que leur pays est producteur de pétrole et de gaz, et devraient s’orienter vers la création de petites entreprises de production dans tous les domaines », une orientation qui laisse entrevoir une réelle ouverture pour le secteur privé. De leur côté, les banques algériennes doivent se moderniser et réformer le système fiscal, et ce en plus de mettre fin à l’application de textes de loi révolus dans ce domaine, afin d’opérer une vraie ouverture économique, basée sur la promotion de l’investissement et la croissance ». Dans ce sillage, le candidat du RND évoque les failles qui ont fait que l’Algérie perd son attractivité en matière d’investissements étrangers : «Nous avons fait fuir plusieurs investisseurs à cause des lois sur l’investissement, notamment celle des 51/49% qui doit être liée uniquement à des domaines stratégiques. Le secteur des services doit en être épargné.»

Par ailleurs, le candidat du RND à l’élection présidentielle a tenu à exprimer l’urgence de réformer le secteur de l’éducation, considérant que «l’école doit avoir un rôle déterminant dans la construction du pays sur les principes de la citoyenneté.

Nos enfants vivent aujourd’hui une situation déséquilibrée ente leurs foyers et l’école, du fait que cette dernière est restée figée sur des mécanismes archaïques, alors qu’en dehors de l’école, les élèves sont plongés dans le monde moderne et numérique ». Et d’ajouter : «Il est important d’utiliser toutes les langues, notamment l’anglais qui est la langue des sciences.» Sur le plan des affaires étrangères, Mihoubi est revenu sur les relations algéro-françaises, en mettant en exergue l’épineux problème des crimes de guerre. «Qu’est-ce qui va changer si la France reconnaît et présente ses excuses pour les crimes

perpétrés contre le peuple algérien durant la période de colonisation ? Bien que nous n’ayons nullement besoin des ses excuses, du fait que le peuple algérien a été opprimé, il est sorti vainqueur de cette guerre, et à eux seuls, les Mémoires des généraux de l’armée française, représentent un large aveu des ces crimes ; notre révolution et notre victoire sur l’occupant resteront à jamais gravées dans les esprits et dans l’histoire».