Six mois de prison ferme et une amende de 60 000 dinars. Tel est le verdict prononcé, au début de la soirée de lundi dernier, contre les deux personnes accusées d’avoir organisé une excursion à Madagh, en mobilisant leur bus, intercepté par les policiers, alors qu’il transportait 40 passagers. Ces derniers ont été verbalisés, sur le champ, par les policiers qui ont infligé à leur encontre des amendes de 10 000 dinars pour transgression de port du masque et le non-respect de la distanciation sociale. Les deux mis en cause, eux, ont été conduits aux locaux du commissariat pour enquête reposant sur la violation des textes régissant le confinement, exposition de la vie d’autrui au danger en organisant une excursion en pleine pandémie. Dans le sillage du suivi de l’application des mesures préventives de lutte contre la propagation du coronavirus, les services de police et de la sécurité publique, ont procédé à la mise en fourrière de 60 motocycles pour diverses infractions, relève-on d’un communiqué diffusé par la cellule de communication et des relations extérieures près la sûreté de wilaya d’Oran. Les différentes structures de police, entre sûretés de daïras et sûretés urbaines, ont mis en fourrière, six motocycles pour absence de papiers, 35 autres pour non-port du casque de protection par les motocyclistes et enfin 19 pour violation du confinement partiel. Les services de police ont mené, dans le cadre de leurs activités de communication, plusieurs campagnes de sensibilisation en direction des conducteurs de motocycles, sur la nécessité de respecter le Code de la route et les mesures de confinement partiel.