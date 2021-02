Après le lancement sur les chapeaux de roue de la campagne de vaccination qui a démarré fin janvier dernier, l'Algérie continue de recevoir des quantités importantes de doses de vaccin, en vue de maintenir le rythme de l'opération, et atteindre l'objectif escompté, en l'occurrence, l'immunité collective contre la Covid-19. Dans ce sens, après avoir reçu les deux cargaisons de50000 doses du vaccin russe Spoutnik V et un autre lot de 50000 doses du vaccin anglo-suédois AstraZeneca, l'Algérie a reçu ce mercredi 200000 doses de vaccin anti-Covid-19 Sinopharm, don de la République populaire de Chine à l'Algérie.

En cette occasion, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a tenu à expliquer «Nous recevons aujourd'hui une livraison de Sinopharm, le vaccin chinois qui vient compléter le dispositif de lutte contre la pandémie.

Ce processus se poursuivra et il y aura d'autres livraisons du vaccin anti-Covid-19 jusqu'à satisfaction complète des besoins du pays avant la fin de l'année». Une déclaration qui ne manquera pas de confirmer la détermination des pouvoirs publics de mener à bien et au bout cette opération de vaccination, et confirme la disponibilité du vaccin, durant toute la campagne de vaccination, jusqu'à éradication de la pandémie. De son coté l'ambassadeur chinois en Algérie, M. Li Lianhe, a évoqué l'excellence des relations entre les deux pays, expliquant que «ce don de vaccin contre le coronavirus est une consécration de la coopération et la solidarité entre la République populaire de Chine et l'Algérie dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.