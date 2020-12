La nouvelle est tombée tel un couperet sur les parents, les proches et les amis des trois marins pêcheurs portés disparus depuis dimanche dernier, au large de la baie d'Alger. Aucun des pêcheurs en question n'a survécu au drame. Le naufrage du bateau Rahma 530 qui les transportait, lors d'une partie de pêche, a été fatal pour eux. Il ont succombé, après avoir été pris dans les griffes de la mer. Leurs corps sans vie ont été retrouvés coincés entre les rochers, sous l'eau glaciale, après d'intenses opérations de recherches assurées par les plongeurs professionnels de la Protection civile (PC).

«Le troisième et dernier corps des marins pêcheurs portés disparus a été repêché, sans vie, au large de la plage «Sirène II», sise à la commune de Bordj El Kiffan, une heure seulement après que le second corps a aussi été repêché sans vie», a-t-on appris, du chargé de la communication à la direction générale de la Protection civile (PC) de la wilaya d'Alger, le lieutenant Khaled Benkhalfallah. Alors que leurs compagnons ont été retrouvés vivants, le jour du drame, pendant qu'ils luttaient pour leur survie dans une eau glaciale et agitée, le destin en décida autrement pour eux. «Mes compagnons (les trois victimes), tentaient, comme nous, de rejoindre la terre ferme à la nage, dans des conditions météorologiques défavorables. Ils ont hélas dérivé vers les rochers, après s'être retrouvés piégés par les eaux traversées par de puissants courants», a témoigné l'un des six rescapés, à L'Expression.

Cela avant d'enchaîner: «Dieu merci, nous avons eu la chance de rejoindre la petite plage de ‘'Mazala''(sise à la commune d'El Mohammadia)».

Les six marins pêcheurs de l'équipage du navire retrouvés sains et saufs ont été, pour rappel, secourus par les éléments de la Protection civile et des éléments de gardes-côtes. Il y a lieu de noter, enfin que les familles des victimes sont au moins soulagées, puisqu'elles peuvent donner une sépulture à leurs enfants. Cependant, la douleur mettra sans doute beaucoup de temps pour s'estomper, ou peut-être jamais.

Pour ce qui est du chalutier Rahma 530, celui-ci a été totalement détruit. Comme nous l'avions constaté de visu, durant notre déplacement au lendemain du drame, il n'en restait plus que quelques morceaux qui se sont échoués sur la digue de la plage de «Mazala» (El Mohammadia), à Alger.