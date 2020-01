A mi-chemin entre la reconstruction de l’Etat, l’émergence de l’Algérie nouvelle et la concrétisation de la rupture avec l’ancien système de gouvernance, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, élu depuis un mois et demi, continue d’inscrire ses actions, décisions et mesures dans l’ultime objectif de rebâtir les ponts de la confiance entre le citoyen et l’Etat, outrageusement détruits par des années de gouvernance mafieuse. Il faut dire que le constat établi par bon nombre d’observateurs, prend une dimension insoupçonnée en matière de résultats, du fait qu’en un laps de temps aussi court, les premières marques de l’adhésion du gouvernement au principe du changement profond, vont leur petit bonhomme de chemin et reflètent à chaque décision prise, la profonde volonté du président de la République à respecter scrupuleusement les promesses faites aux Algériens. De l’annulation du titre de «fakhamatouhou» à la désignation du Comité d’experts pour la révision de la Constitution, en passant par l’augmentation des salaires et l’annulation de l’IRG, qui se profilent sérieusement, les mesures annoncées par la présidence versent continuellement dans l’optique centrale prônée par le président de la République, qui consiste à répondre de façon concrète et urgente aux attentes des Algériens, notamment dans la résolution des dossiers brûlants, tels que le chômage, l’amélioration du pouvoir d’achat, la relance économique, le logement, la santé et l’éducation d’une part, et mettre en place, d’autre part, les mécanismes et les bases solides d’un consensus pour la construction d’un front intérieur solide, où tout les antagonistes du champ politique, s’uniront dans la seule priorité de garantir la stabilité du pays et sa souveraineté, afin de limiter les dégâts, et préserver les chances de l’Algérie nouvelle de naître sur une volonté, et des conditions partagées par le peuple et l’Etat. Dans ce sens, la révélation du nouveau gouvernement et la tenue du premier Conseil des ministres, ont été des étapes clés dans ce début de mandat présidentiel. Dans la mesure où, bien que contesté par certaines voix qui se sont élevées pour crier à la reconduction de l’ancien système, la composition de la nouvelle équipe gouvernementale acte inexorablement, l’apport d’un nouveau souffle et jeune, à travers l’apparition de nouveaux départements, tels que celui des statistiques et de la prospective, et celui des start-up. Pour sa part, le Conseil des ministres a eu l’important impact de cerner la nouvelle dynamique du gouvernement et confirmer les orientations du président de la République à sceller ses priorités clairement, en l’occurrence «l’instauration de l’Etat de droit qui garantit l’indépendance de la justice et la promotion de la véritable démocratie participative, favorisant l’épanouissement social et politique». Cela étant, d’aucuns ne peuvent nier le fait que l’Algérie que les prédateurs prenaient pour une proie facile et vulnérable, il y a à peine quelques mois, est devenue l’Algérie qu’on félicite pour sa capacité de demeurer debout, et à se battre pour décider seule de son avenir, et ce en plus de la réhabilitation de sa considération au niveau international. C’est dire toute la sagesse et l’efficacité des mesures prises par le gouvernement, jusqu’à aujourd’hui.