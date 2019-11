Durant près de 2 mois, le siège de l’Autorité nationale indépendante des élections, a connu une effervescence particulière, hautement caractérisée par le bal des dépôts de dossiers de candidatures à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain. Ainsi, la salle réservée à la presse et aux médias, se transformait en théâtre burlesque où les informations sur l’opération de collecte des signatures, et sur la révision des listes électorales, se confrontaient souvent à l’ambiguïté de la multitude des sources. Notamment sur les réseaux sociaux , avant que la conférence de presse quotidienne, animée par le chargé de communication de l’Anie , tenue en après-midi, n’apporte le cachet officiel des derniers développements survenus sur le terrain. En somme , cette dernière représentait pour les journalistes, le clou du spectacle qui se déroulait aux abords du siège de l’Anie chaque jour.

Dans ce sens, les premiers jours de cette première phase du processus électoral, furent particulièrement marqués par l’absence d’engouement des candidats, et s’explique aisément par la nécessité de disposer d’un capital temps pour la collecte de signatures. De ce fait, les regards et l’attention des agents administratifs en nombre grandissant chaque jour, sont précisément braqués sur les deux opérations susceptibles de donner quelques détails croustillants sur l’évolution de l’installation des commissions régionales de l’Anie, et la révision des listes électorales. A ce sujet, il faut dire, que les résultats annoncés chaque jour, ne tarissaient pas d’éloges sur le bon déroulement des deux actions, mieux, elles sont devenues avec le temps, les révélateurs d’une volonté populaire à réussir ce rendez-vous électoral. Tant et si bien, que la date limite pour les révisions des listes fut prolongée d’une semaine, passant du 12 au 17 octobre. Cela étant, si les premiers jours de l’ installation de l’Anie ont été consacrés pour la mise en place des moyens matériels et humains, en prévision d’un volume de travail, qui s’est situé autour de près de 10 millions de formulaires distribués, il n’en demeure pas moins que du côté des candidats, le rythme s’est accentué. Le début du mois d’octobre a été particulièrement marqué par le retrait de formulaires de 130 candidats. A l’intérieur du siège, une vraie fourmilière se prépare à recevoir les dossiers de candidatures. A ce stade dans la salle de presse , les rumeurs et les infos qui parviennent via le Net, enflamment les discussions.

Les problèmes commencent

Et pour cause, les premières étincelles d’une désorganisation, générées par le refus de certains maires de procéder aux opérations des préparatifs des élections, font l’effet d’une information fraîche, que la conférence de presse quotidienne vient rapidement en extraire la teneur, en revoyant le nombre de wilayas où les deux opérations ne présentent aucun obstacle. A cela s’est ajouté l’autre travers qui a fait couler beaucoup d’encre et fait réagir autant les candidats que les membres de l’Anie, à savoir, les problèmes qu’ont rencontrés certains candidats, à l’image de Bakhlili ou de Mesdour, à faire valider leurs formulaires de signatures, les poussant à venir en alerter l’Anie. C’est de cette situation conflictuelle que naîtront les décisions relatives à l’élargissement des personnes habilitées à authentifier les formulaires de signatures, à tous les officiers publics. Cependant, sur le terrain, les incidents tels que celui de la wilaya de Souk Ahras ou huit membres de l’APC ont été arrêtés pour fraude, avait nécessité l’intervention de l’Anie qui a eu à déposer plainte auprès de la gendarmerie. Aux yeux des observateurs, l’Anie gagne en crédibilité, et impose des argument irréfutables de son engagement de transparence à travers la diffusion fluide et régulière d’informations, sa disponibilité à faciliter les différentes tâches quotidiennes et par ses interventions et la prise de décisions à hauteur des prérogatives.

Le dernier acte

Dans cette course où s’entrechoquaient, l’ action de l’Anie, le parcours du combattant des candidats, et le flot incessant des supputations relayées par les réseaux sociaux, les derniers jours du mois d’octobre annoncent le dernier acte de la première phase du processus. Le foisonnement grandissant des journalistes autour des activités de l’Anie témoignent d’une longue période de suspense, qui va s’étendre jusqu’ à la dernière minute de la date limite des dépôts des dossiers de candidatures, fixée au 26 octobre à minuit. Et pour cause, le dépôt des candidatures n’a pas encore débuté. Au rassemblement quotidien des médias, la tension est à son comble. C’est la dernière ligne droite, celle où les pièces maîtresses de l’échiquier allaient prendre place.

Effectivement, le silence est rompu par le premier dépôt de dossier, en l’occurrence, celui de Mihoubi Azzedine, suivi quelques jours après par celui de Abdelkader Bengrina, alors que les grosses pointures de la scène politique, font mystère sur la date de leurs dépôts et plongent l’opinion publique derrière un rideau de flou ouvert à toutes les projections et théories sur la suite des évènements, jusqu’à ce que les déclarations arrivent pour lever le voile et annoncent la candidature de Ali Benflis, Abdelmadjid Tebboune, Belkacem Sahli, Abdelaziz Belaïd , Souleymene Bakhlili pour le dernier jour. Au final, ce sont pas moins de 23 dépôts de dossiers de candidatures enregistrés par l’Anie. S’ouvre alors , la période de traitement des dossiers, pour laquelle 16 900 heures de travail et la mobilisation d’une armée d’agents, d’ingénieurs et de magistrats ont été nécessaires, pour distiller et annoncer le 2 novembre, la liste des cinq candidats retenus pour l’élection présidentielle.