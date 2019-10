Les huit mois qui marquent les manifestations populaires pacifiques en Algérie sont jalonnés par des discours du chef d’état-major de l’armée, Ahmed Gaïd Salah qui sillonne les différentes Régions militaires d’est en ouest et du nord au sud. Si l’objectif majeur de ces discours, comme le souligne Gaïd Salah lui-même, consiste à sensibiliser et à renseigner les citoyens sur les graves défis auxquels notre pays est confronté du fait de cette crise, ces discours sont empreints d’une sémantique bien particulière qui met en relief les sept engagements pris par l’institution militaire pour épargner le chaos au pays. Le premier de ses engagements est la position immuable de l’armée à rester dans le strict cadre constitutionnel. Depuis le début de la crise, le 22 février, le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale a planté le décor qu’il délimite d’une ligne rouge : il est strictement interdit de franchir le cadre constitutionnel. Ce qui a fait dire au général de corps d’armée que le Haut Commandement de l’ANP «ne déviera jamais de sa position constante, en ce qui concerne l’attachement au cadre constitutionnel, étant donné qu’il est tenu par les lois républicaines et engagé à respecter la Constitution». Evidemment, l’ANP soutient cette position pour démontrer qu’elle n’est pas une armée de pronunciamiento, ensuite, et c’est le plus important, éviter l’effondrement de l’Etat.

Dans l’optique de l’armée, sortir de la légalité constitutionnelle, c’est justement, tout simplement basculer dans une situation de dérive sécuritaire. Le second engagement est l’accompagnement du Mouvement populaire dans sa démarche pacifique jusqu’à la satisfaction de toutes es revendications. Dès le 15 avril dernier, le commandement militaire a tranché et il n’était pas question de tergiverser: « L’Armée nationale populaire se considère toujours mobilisée … afin de réaliser les revendications et les aspirations légitimes du peuple, pour construire un Etat fort, sûr et stable, un Etat où chaque citoyen trouve sa place naturelle et ses espoirs mérités », a précisé le MDN dans un communiqué. L’accompagnement du peuple dans sa révolution pacifique n’était pas seulement un slogan, mais une réalité qui se vérifie. Il n’était pas question que le sang des Algériens coule et c’est le troisième engagement pris par l’armée. N’est-ce pas que c’est un miracle que vient de réussir l’Algérie jusque-là en préservant le caractère pacifique des manifestations. Depuis huit mois, chaque ven-dredi, les Algériens retiennent leur souffle, se tiennent le ventre et prient pour que les manifestations restent pacifiques. Pour le vice-ministre de la Défense la décision de l’armée quant à la protection du peuple est irréversible quelles que soient les circonstances. «Une armée qui, soutient-il ne prend aucune décision au désavantage du peuple et de la patrie et qui veille à ce qu’aucune goutte de sang algérien ne soit versée, n’en déplaise aux parties hostiles, qui sont dérangées par le caractère pacifique des marches». Le quatrième engagement et pas des moindres concerne les ambitions politiques insidieusement prêtées à l’armée. Encore une fois, Gaïd Salah a répliqué à cette rumeur affirmant que «le Haut Commandement de l’ANP n’a aucune ambition politique, sauf être au service de la nation et de ses intérêts suprêmes». La campagne d’assainissement emmenée par la justice est accompagnée par la Défense nationale qui rassure l’institution judiciaire de tout son soutien, notamment dans la lutte implacable contre la corruption et la dilapidation de deniers publics. Jamais depuis l’indépendance du pays une pareille opération n’a été menée. Le sixième engagement est pris solennellement par l’armée est qu’elle ne soutient aucun candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain. Le message est double, il rassure d’une part les candidats qui sont déjà engagée mais c’est également un appel indirect à d’autres candidatures crédibles qui sont réticentes pour une raison ou pour une autre à s’engager dans la bataille électorale. Enfin, le dernier engament est relatif au déroulement même de cette présidentielle. A ce propos, Ahmed Gaïd Salah a tenu à rassurer que ce scrutin sera hautement sécurisé, il promet que «le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire prendra, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires qui permettront aux citoyens d’exercer leur droit électoral dans un climat de sérénité et de quiétude, et dans les meilleures conditions sécuritaires». Tels sont les sept engagements pris par l’Institution militaire pour épargner le chaos au pays.