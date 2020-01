La libération du commandant Lakhdar Bouregaâ ne peut être perçue que comme un signe d’apaisement de la situation politique qui prévaut dans le pays depuis le début du Mouvement populaire le

22 février 2019. Sa remise en liberté est un legs qui va réconcilier les Algériens. Une libération qui intervient au moment où le Mouvement populaire est en phase de recentrage politique. Avec cette mesure d’apaisement qui sera suivie par d’autres, l’Algérie amorce une sortie du tunnel des incertitudes. Il y a de fortes raisons qui nourrissent cet optimisme, surtout à écouter les premières déclarations du mou

djahid Bouregaâ à sa sortie de la prison d’El Harrach. Pas de haine recuite, pas de relents de vengeance. L’homme a prêché un discours rassembleur, d’unité et de pacifisme. En patriote convaincu, c’est de l’Algérie qu’il parle et il avertit que le pays est sérieusement menacé. «Ma famille, c’est de Maghnia à Tébessa, de Tamanrasset à la Méditerranée, c’est la grande famille qui nous réunit tous», a déclaré le Commandant Bouregaâ au citoyens qui lui ont rendu visite chez lui à sa sortie de prison. «On nous envie cette carte géographique, œuvre des chouhada. Nous avons un grand peuple», a-t-il noté soulignant que cette révolution de la jeunesse, il faut bien la retenir, elle ne s’est passée nulle part au monde.

«Les jeunes m’ont donné un nouveau souffle. Le peuple est conscient, la jeunesse est consciente», a relevé Bouregaâ estimont que les jeunes sont conscients et cultivés et ce sont eux qui construiront l’Algérie de demain.

«L’Algérie est ciblée. Ça me fait de la peine de voir Erdogan, membre de l’Otan et allié d’Israël dans les industries militaires, arriver jusqu’à nos frontières», a encore affirmé Lakhdar Bouregaâ.

L’homme est rebelle. Il est naïvement rebelle et ignore les «vertus» de la compromission. Du haut de ses 86 ans, bon œil, bon pied, les convictions et la santé intactes, Si Lakhdar Bouregaâ est toujours là. Symbole d’une époque, il est planté au cœur de notre histoire comme un phare au milieu d’une mer tumultueuse : il éclaire, il guide et oriente vers des rivages cléments.

Le commandant Bouregaâ est la synthèse de plus de 60 ans de lutte implacable d’abord contre le joug colonial, ensuite contre l’injustice, serait-ce même celle de ses frères.

C’est le prototype même d’une triple jonction générationnelle. Entre celle de la guerre, de l’après-guerre et la génération d’aujourd’hui. Il les a toutes les trois côtoyées dans les chaleurs suffocantes et le froid glacial des geôles algériennes. « Je dois dire que chaque génération a le devoir de choisir sa propre mission. Nous plaçons de grandes espérances dans la jeunesse algérienne et sa révolution qui a émerveillé le monde, c’est l’unique exemplaire d’une révolution populaire, c’est une révolution de la jeunesse », a-t-il dit. C’est cette personnalité nationale, ce moudjahid qu’un média public lourd a accusé d’avoir usurpé son grade de commandant en Wilaya 4 historique. Ce média, s’est rendu coupable d’une inqualifiable indignité. Jeter l’opprobre sur un héros national pour plaire au pouvoir du moment. Mais à force de vouloir plaire, on finit toujours par déplaire.