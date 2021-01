Le CR Belouizdad évoluera dans le groupe B de la phase de poules de la Ligue des champions d`Afrique 2021 de football avec deux anciens vainqueurs de la compétition, alors que le MC Alger a hérité d'une poule D assez relevée avec, notamment des derbies nord-africains face à l'ES Tunis et le Zamalek, selon les résultats du tirage au sort effectué, hier, au Caire. Le Chabab, qui signe son retour à ce stade de la compétition 20 ans après sa dernière participation, a été versé dans le groupe B, en compagnie de deux anciens vainqueurs de l'épreuve: TP Mazembe (RD Congo) et Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), en plus d'Al-Hilal (Soudan). De son côté, le MCA évoluera dans un groupe D, assez relevé, avec la présence de deux clubs nord-africains: l'ES Tunis, fort avec ces quatre trophées, et le Zamalek, finaliste malheureux de la dernière édition et détenteur de cinq Ligues des Champions, dont la dernière remonte à 2002. Le «Doyen» affrontera, également, la surprenante formation sénégalaise de Teungueth, qui a éliminé au 2e tour préliminaire, les Marocains du Raja Casablanca. Les deux représentants algériens en coupe de la Confédération africaine de football, l'ES Sétif et la JS Kabylie, seront opposés respectivement aux Ghanéens d'Asante Kotoko et au Stade malien, selon le tirage au sort du 2e tour préliminaire additionnel, effectué, hier, au Caire. Les deux équipes algériennes joueront le match aller en déplacement, le 14 février, avant d'accueillir leurs adversaires une semaine plus tard, le 21 février.