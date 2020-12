«Et le cauchemar continue. Le Covid-19 va nous sortir sa version 2020!». Un message qui résume à lui seul l'inquiétude qui est en train de gagner les Algériens, après l'annonce de la découverte d'une nouvelle souche du coronavirus, en Grande-Bretagne. Dans la rue ou sur les réseaux sociaux, on ne parle plus que de cette mutation génétique du virus. Cela a même pris «l'ascendant» sur l'annonce du début de la vaccination à partir du mois de janvier en Algérie, pourtant très attendue par la population. «Le vaccin est passé au second plan, car on se demande s'il sera toujours efficace contre cette nouvelle souche», souligne Abdelghani, jeune cadre dans une société publique. «J'ai peur que tout soit remis en cause avec ce nouveau virus. Je sens que 2021 sera un retour à la case départ pour le monde entier», soutient-il avec beaucoup d'appréhension. Il n'est pas le seul à s'alarmer, par rapport à ce virus «mutant». Nabila, cadre dans une multinationale, commençait déjà à faire des projets pour 2021.

«L'annonce du début de la campagne de vaccination me laissait entrevoir un avenir meilleur.

Mais là, j'ai beaucoup de doutes, notamment en ce qui concerne l'efficacité des vaccins sur ce nouveau Covid», affirme-t-elle. «Je suis constamment branchée sur les télés et sur Internet pour «guetter» l'évolution de la nouvelle version du coronavirus», assure-t-elle. «J'ai beau entendre les spécialistes rassurer sur l'efficacité de ces vaccins sur la nouvelle souche, je ne suis toujours pas convaincue», poursuit-elle, mettant en avant le fait que les vaccins contre la grippe sont différents d'une souche à une autre. «Pourquoi ce ne serait pas le cas avec celui du corona?», rétorque-t-elle, en soulignant que l'avenir reste des plus incertains. Chose que ne partage pas Lotfi. Pour ce réparateur de téléphones mobiles, les choses sont claires comme de l'eau de roche: nous allons assister à une nouvelle vague du virus. «Pour moi, il y a des signes qui ne trompent pas. Quand je vois ce qui se passe actuellement en Europe, cela me rappelle amèrement le début de cette crise sanitaire dans le monde», estime-t-il en indiquant que l'on est face aux mêmes «ingrédients» que ceux auxquels on avait eu droit l'an dernier. «C'est la même ambiance délétère, ce sont les mêmes spécialistes qui tentent de rassurer avec les mêmes phrases. Un an après, on connaît le résultat...», peste-t-il, en tentant de cacher sa peur... Lamia est, elle, plus confiante. «Le vaccin arrive, en plus les frontières sont fermées, depuis presque un an donc il n'y a aucune chance pour que cette souche entre dans le pays», dit cette jeune fille qui est tellement persuadée qu'elle a préparée un beau programme pour le réveillon de fin d'année. «Je compte le passer au Sud, avec des amis. J'ai décidé de reprendre ma vie d'avant, car ce virus sera bientôt de l'histoire ancienne», justifie celle qui souhaite faire partie du premier «lot» de personnes vaccinées. Si sa meilleure amie, Hala, partage son avis sur la vaccination, elle s'inquiète toutefois de l'arrivée «rapide» de la nouvelle souche au pays. «Je ne suis pas d'accord avec toi», lui rétorque-t-elle. «Cette souche est peut-être déjà là. Il ne faut pas oublier que depuis un mois, il y a eu plusieurs vols de rapatriement», rétorque-t-elle comme pour justifier ses appréhensions. «Peut-être qu'une des personnes rapatriées est porteuse du virus. Même si les autorités ont bloqué les vols avec la Grande-Bretagne, cela ne garantit pas que ceux qui viennent d'autres pays n'ont pas été en contact avec cette nouvelle souche», ajoute-t-elle, très angoissée. D'autres, par contre, préfèrent prendre la chose avec humour. Certains d'entre eux n'hésitent pas à s'en amuser en annonçant le «Covid-19 S» ou le «Covid-19 pro»(nouvelle version améliorée, comme pour les téléphones portables, Ndlr). D'autres, demandent à leurs compatriotes de se calmer car, estiment-ils, on était à l'aube de la fin du monde. Quoi qu'il en soit, ce «mutant» occupe toutes les discussions...