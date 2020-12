Une jeune équipe composée d’étudiants de l’Institut de génie électrique et électronique (IGEE) de Boumerdès a remporté le « prix du Meilleur Produit » de la 14ème compétition régionale des jeunes entrepreneurs d’»INJAZ El Arab», en présentant un produit d’hygiène destiné à la lutte contre la pandémie mondiale du Covid-19. « L’équipe ITdrops seule représentante de l’Algérie à la 14ème compétition régionale des jeunes entrepreneurs d’INJAZ El Arab, remporte le prix du Meilleur Produit, consacrant ainsi une année d’effort avec un produit destiné à la lutte contre la pandémie mondiale du Covid-19 », a indiqué hier un communiqué de l’association INJAZ El Djazair. Composée d’étudiants de l’Institut de génie électrique et électronique (ex-INELEC), cette jeune équipe a su « relever le défi » et « porter haut le drapeau Algérien » et d’ «émerveiller» les 13 pays participants, permettent à l’Algérie d’arracher sa 5ème distinction après 10 ans d’existence d’INJAZ El Djazair. La 14ème édition de la compétition régionale des jeunes entrepreneurs d’»INJAZ El Arab», qui a débuté le 1 novembre dernier, a vu l’équipe ITdrops participer à une série de challenges parmi les plus grandes entreprises dont Google, Fedex, Investcorp, Citi Bank, Mastercard et Schneider Electric), a poursuivi le communiqué.