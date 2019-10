A travers une vision axée sur la préservation de l'unité nationale et de la sécurité du pays, le secrétaire général du PRA, Parti du renouveau algérien, Kamel Bensalem, nous confie dans cet entretien, les grandes lignes et orientations de sa formation politique, sur le processus électoral et le dénouement de la situation de crise que connaît le pays actuellement.

L'Expression: Comment interprétez-vous la déclaration du Parlement européen sur la situation de l'Algérie?

Kamel Bensalem: Il faut voir à quel moment le «soutien» de l'Union européenne au Hirak est intervenu. Ce n'est qu'après qu'elle a vu que l'Etat algérien a réussi à mener un dialogue avec tous les acteurs politiques, après la mise en place d'une autorité indépendante pour les élections et la convocation du corps électoral et après le lancement de l'opération de retrait des formulaires de souscription des signatures. Autrement dit, l'Union européenne a réagi quand elle a vu que le processus est correctement engagé et qu'il est sur la voie de la réussite. Pour nous, l'UE a tenté de perturber le processus électoral, c'est une tentative qui vise à installer le doute et la zizanie parmi les Algériens. Mais nous sommes convaincus que cela aura un effet contraire. Car aujourd'hui, nous pensons que les Algériens n'admettent aucune ingérence et ses tentatives vont les pousser à se mobiliser plus fortement autour de l'élection présidentielle. Et nous avons vu que la réponse du chef d'état-major de l'armée a été forte et sans appel et confirme ses avertissements, au début du Hirak, sur les risques d'une ingérence.

Comment voyez-vous le développement de la situation politique, notamment après l'amorce du processus électoral?

Ce que nous valorisons en premier, c'est la prise de position correcte et sage de l'institution militaire, qui a protégé l'Algérie de multiples dangers. Du fait que demeurer sur la voie constitutionnelle, a évité à l'Algérie les risques d'ingérence, de vide constitutionnel. Comme nous saluons le travail de l'Instance de dialogue et de médiation, qui a eu une grande importance, dans la mesure où elle s'est concertée avec un grand nombre de partis, de personnalités nationales et d'associations, la décision de convoquer le corps électoral, la mise en place d'une autorité indépendante pour l'élection présidentielle fixée à la date du 12 décembre prochain, est le fruit de ce dialogue. C'est la première fois en Algérie que la préparation des élections se déroule dans de telles conditions, où la partie n'est pas jouée d'avance, comme nous avions l'habitude de le voir.

Que pensez-vous du refus de certains partis de prendre part à la présidentielle?

Il est très difficile de satisfaire toutes les revendications avant l'élection d'un président de la République, car aujourd'hui, les prérogatives du président de l'Etat par intérim se confinent essentiellement dans l'organisation de l'élection présidentielle. Dans ce sens, le prochain président aura toute la légitimité et les données nécessaires pour se pencher d'une façon efficace sur ces dossiers. Ceci étant, l'action et les revendications du peuple se poursuivront, car nous pensons que le prochain mandat présidentiel sera celui des réformes et sera de ce fait, un mandat de transition démocratique.

Quels sont les arguments qui ont motivé votre candidature et sur quoi se base votre programme?

L'argument principal est que nous estimons que c'est une ère nouvelle, et une étape très importante dans l'histoire de l'Algérie.

Du fait que tout un peuple réclame un changement radical, et nous pensons que c'est à juste titre, car l'Algérie à d'énormes potentialités dans tous les domaines et jouit d'une richesse inouïe en ressources humaines et compétences. Pour nous, elle mérite une place et une croissance plus importante que celle d'aujourd'hui. C'est donc pour nous une étape à ne pas rater pour hisser ensemble notre pays à la position qui lui revient.

Pour ce faire, il nous faut un président élu, apte à prendre des décisions courageuses, qui balisera le terrain, l'émergence d'un Etat de droit dans un environnement démocratique. Nous estimons, par ailleurs, que l'Algérie dispose d'atouts considérables pour une relance économique réelle basée sur la réforme des secteurs stratégiques, telle que le tourisme, l'agriculture, les énergies renouvelables, le système bancaire et fiscal.