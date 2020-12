«Rongez votre frein!» Certes, cette expression employant, depuis le XIVe siècle, le terme «frein» n'a aucun rapport avec le monde de l'automobile ni même avec celui du vélo. En fait, il désigne une partie du mors, la pièce de harnachement placée dans la bouche du cheval. Relié aux rênes, le frein permet de régler son allure et de diriger l'animal. De ce fait, les Algériens sont sommés de «changer» de direction pour acquérir un véhicule.

Le ministre de l'Industrie Ferhat Aït Ali Braham en a décidé ainsi. Intervenant, hier, sur les ondes de la Chaîne 1 de la Radio nationale, le ministre a estimé que le dossier d'importation de voitures de moins de 3 ans n'est pas applicable et ne sert pas l'économie nationale. Pourtant, c'est ce même ministre qui a déclaré en octobre dernier que la question relative à l'importation de véhicules de moins de trois ans sera soumise à l'appréciation du Conseil des ministres.

Le même ministre qui avait souligné également que la décision revient au chef de l'État, seul habilité, selon lui, à se prononcer sur ce sujet définitivement.

Certes, Ferhat Aït Ali a tenu à préciser que le dossier n'était ni reporté ni suspendu, mais plutôt «inapplicable» ajoutant que la commercialisation des voitures en Algérie «se ferait en fonction des capacités financières et des besoins de base du pays». Pour étayer ses propos, le ministre a indiqué que la suspension de l'importation des kits CKD/SKD destinés au montage automobile a permis à l'État de préserver environ 3 milliards de dollars cette année, en plus de 500 millions de dollars supplémentaires destinés à l'achat de pièces de rechange. Mettant en avant l'urgence d'acquérir les médicaments au vu de cette pandémie du coronavirus, le ministre a noté que l'importation de véhicules n'est pas une priorité pour le gouvernements, a contrario de l'industrie automobile.

D'ailleurs, il dira que son département avait pris des mesures pratiques pour relancer l'industrie automobile au niveau national, soulignant au passage que l'industrie nationale avait traversé 20 ans sans investissement, alors que des milliards avaient été dépensés dans le secteur. Dans ce sens, il révélera que des négociations sont actuellement en cours avec «les Allemands», tout en faisant état de contacts avec d'autres constructeurs internationaux, sans pour autant les citer nommément.

Sur sa lancée, le ministre indiquera que le nombre d'opérateurs dans le domaine de l'importation de véhicules a dépassé les 180. Selon lui, plusieurs de ces concessionnaires importent plusieurs marques à la fois, en contradiction avec la réglementation en vigueur. Évoquant l'ouverture du capital de certaines entreprises publiques, le ministre de l'Industrie a souligné que l'ouverture du capital des entreprises ne peut pas se baser sur les critères précédents et que le processus ne concernera que les entreprises publiques qui ont besoin d'une recapitalisation cyclique en mobilisant l'épargne privée et publique via la Bourse d'Alger pour relancer ces entités en difficultés financières.

«Il s'agit d'abord de faire une étude globale du secteur public pour désigner ce qui est privatisable et pour fixer les conditions d'accès aux capitaux», a-t-il souligné, estimant que la meilleure option d'ouverture de capital serait à travers la Bourse pour permettre aux épargnants algériens de refinancer le tissu industriel national réduisant ainsi le recours au Trésor public.

Le ministre de l'Industrie a expliqué que les entreprises publiques bénéficiaires ne nécessitant pas un refinancement ne seront pas concernées par l'ouverture de leur capital. Selon l'intervenant, le plan de relance concernera la gestion et la productivité de ces groupes et non pas «un sauvetage conjoncturel». Dans ce cadre, le ministre des finances Aymen Benabderrahmane a, selon l'APS, déclaré que l'accompagnement financier de l'Etat aux entreprises publiques sera conditionné par la modernisation de leur mode de gestion et qu'un cahier des charges définissant les conditions d'accès de ces entreprises au soutien Financier étatique sera bientôt mis en place.

Abordant le cas de l'Eniem (Entreprise nationale des industries de l'électroménager) de Tizi Ouzou, le ministre a révélé que le plan de relance sera dévoilé dans une semaine. Selon le ministre, le plan proposé par la direction de l'Eniem a été rejeté du fait qu' il s'agit d'une proposition circonstancielle pour un sauvetage uniquement financier, sans résoudre complètement le problème. Pour le ministre, le problème auquel fait face l'Eniem est le même que celui de plusieurs autres groupes industriels publics.

À ce sujet, continue le ministre, les banques deviennent de plus en plus réticentes quant au financement de ces groupes, d'autant que leurs capitaux sont risqués.