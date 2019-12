Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabhi a affirmé, hier à Illizi, que les marches imposantes qui continuent à sillonner les quatre coins du pays pour dénoncer les tentatives d’ingérence étrangère dans les affaires internes de l’Algérie et soutenir la prochaine élection présidentielle, étaient « une preuve irréfutable » de la conscience du peuple algérien. Il a précisé que « les positions nationalistes du peuple algérien ont raffermi le lien étroit l’unissant à son armée professionnelle, dressée en rempart face aux ennemis du pays », affirmant que « le peuple prouvera, de nouveau, la profondeur et la solidité de ce lien, dans moins d’une semaine, lorsque les Algériens se dirigeront en masse pour élire leur président en toute démocratie et transparence».