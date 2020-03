Face au coronavirus, les Algériens prennent enfin conscience du danger! Alors que jusqu'au week-end dernier ils semblaient insoucieux devant cette pandémie mondiale, l'augmentation fulgurante des décès et des cas détectés a créé un mouvement de panique. Alors que certains sont allés dévaliser les magasins et supermarchés, d'autres ont décidé de s'organiser pour «combattre» ce virus. L'image des supporters de l'équipe de football de la Jeunesse sportive de Skikda résume bien ce mouvement de solidarité. Dans la nuit de dimanche dernier, la galerie skikdénne a désinfecté le centre de cette ville de l'Est du pays où deux cas de Covid-2019 ont été détectés. À l'aide d'eau de javel et de produits antiseptiques, ces jeunes ont nettoyé les arrêts de bus et places publiques pour endiguer la présence éventuelle de ce dangereux virus. Le lendemain (hier), d'autres jeunes de la même ville se sont rassemblés pour fabriquer, eux-mêmes, des bavettes qu'ils ont distribuées gratuitement aux citoyens. «On s'est inspiré des Tutos sur YouTube pour connaître une méthode simple de fabrication», rapporte l'un des initiateurs joint via Facebook. «On s'est regroupé entre amis pour les confectionner et les offrir aux personnes qui n'en trouvent pas dans les commerces ou qui n'ont pas les moyens de les acheter», soutient-il en insistant sur le fait que l'on doit tous bien se protéger. De belles images qui ont fait des émules puisque de l'autre côté du pays, plus exactement à Oran, d'autres jeunes Algériens ont aussi décidé de s'unir face au coronavirus. Ainsi, ils se sont rendus à l'aéroport international de la ville pour une opération de désinfection. Avec les moyens du bord, ils ont passé au peigne fin cet endroit qui pourrait être une source de contamination apportant leur petit grain de sel dans cette mission qui demande l'implication et le civisme de tous!

À Tizi Ouzou, les habitants ont appelé au respect strict des consignes sanitaires, notamment en ce qui concerne les déplacements. Certains quartiers étaient presque complètement désertés où sont sortis seuls ceux qui sont obligés de le faire. Même le stationnement des voitures dans les quartiers a été fait de façon à ce que la distance de sécurité d'un mettre soit respectée. Les habitants de la ville des Genêts ont pris de l'avance sur les autorités officielles en s'adonnant au confinement... Que dire alors de ces jeunes, à travers les quatre coins du pays, qui s'adonnent à la sensibilisation sur le terrain qui devrait être occupée par les autorités sanitaires, partis politiques et autres associations. Il y a aussi cette initiative de ce groupe d'Algérois. Ils sont allés encore plus loin en commandant des kits de dépistage rapide du coronavirus. Trouvant par hasard sur une annonce du site de vente chinois Aliexpress, ils se sont empressés de commander une centaine de ces kits qu'ils comptent offrir aux services sanitaires. «On espère que l'on pourra les recevoir par voie postale et que cela ne prenne pas trop de temps», indiquent-ils avec beaucoup d'enthousiasme. «S'ils sont efficaces, on compte en commander d'autres», ajoutent-ils avec la même verve. C'est cela l'Algérie que l'on aime. On a l'impression de revivre le 22 février 2019 avec des Algériens unis derrière une cause commune, mettant de coté toutes idéologies. Unis, solidaires et faisant preuve d'un civisme déconcertant, ils comptent empêcher l'épidémie de sévir. C'est le deuxième Hirak des Algériens...