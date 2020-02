Pour les activistes et militants des droits de l'homme, le Hirak a cassé tous les tabous et a fait tomber les murs de la peur. Contacté par nos soins, le jeune activiste et militant Hamou Merzoug, a fait savoir que le Hirak est une révolution. «Pour moi la révolution du peuple c'est un élan vers une nouvelle République, le peuple a prouvé sa détermination et son dévouement vers sa propre cause, c'est la transition démocratique et la renaissance de son algérianité qui a été opprimée par des incapables», souligne-t-il, tout en expliquant que, depuis le 22 février, le peuple s'est débarrassé de la démagogie clanique et du régionalisme, et depuis cette date c'est l'amorce d'un retour du débat politique pour un véritable et viable projet du société. «Chaque vendredi apporte son lot de personnes émergentes qui prennent leurs responsabilités, malgré la calomnie et la diffamation qui s'abattent sur les choix légitimes du peuple», en révélant que notre peuple stoïque est déterminé à aller vers une transition, «ils peuvent couper les fleurs, mais ils ne peuvent pas empêcher le printemps de poindre à l'horizon». Dans ce même sillage, les politologues et observateurs, ont eux aussi apporté leur vision du Hirak. Pour la majorité contactée par L'Expression, le constat est unanime. «La nature même du système politique en Algérie est faite de manière à nous laisser toujours au point de départ», souligne un des enseignants à l'école de journalisme... Un autre politologue, enseignant à la faculté des sciences politiques et relations internationales, explique que l'analyse du Mouvement populaire pacifique, le Hirak en l'occurrence, met en avant une action populaire composée de trois phases. Pour lui, la première partie est «la phase politique qui exige le départ des symboles du système. La restructuration de la vie politique nationale en concordance avec les évolutions démocratiques». La phase économique qui consiste à trouver une véritable solution économique en dehors des hydrocarbures, de véritables alternatives économiques à même de mener à la réduction du taux de chômage, etc... et enfin la phase sociale qui consiste à améliorer au quotidien les conditions et la qualité de vie du citoyen.

Le Forum est un outil d'accompagnement et d'encadrement, acteur dans une dynamique de participation pour plaider le changement auquel aspire le peuple.

Selon ses initiateurs, à leur tête Abderrahmane Arrar, ce forum oeuvre à la réalisation d'un principe fondamental allant dans le sens du changement par la force du peuple pacifique qui a résisté à toutes les manoeuvres du système, entre autres, la répression et la pression sécuritaire, les arrestations arbitraires et l'utilisation de l'appareil judiciaire pour faire flancher la dynamique née d'un mouvement pacifique. «Le Hirak est déterminé à faire aboutir ses revendications tendant principalement à la construction d'une Algérie nouvelle, tout en gardant son caractère pacifique sans aucun dépassement ni affrontement de quelque nature», précise le président du forum de la société civile, en notant que c'est rare dans le monde de garder un tel mouvement sans aucune dérive ni violence ni d'ailleurs, détournement dans ses objectifs malgré les pressions et les multiples manoeuvres du système.