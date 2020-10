Sovac Out, Volkswagen prend le relais? Le géant allemand ne semble pas vouloir perdre le marché algérien, quitte à se débarrasser de son partenaire historique dans le pays, dont le patron est empêtré dans des ennuis judiciaires. C'est ainsi qu'il a dépêché, jeudi dernier à Alger, le numéro deux de sa filiale espagnol, Seat. Alfonso Sancha Garcia, qui est aussi représentant du Groupe Volkswagen pour la région de l'Afrique du Nord. Celui-ci a participé au forum d'affaires algéro-espagnol où il a affiché la détermination du géant allemand de revenir en Algérie avec les nouvelles règles de l'Algérie nouvelle. Il a même réussi à obtenir un tête-à-tête avec le ministre de l'Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, afin d'être dans la course aux voitures «made in Bladi».

L'Algérie, qui a bloqué toute importation et montage automobile depuis presque un an, est en train de faire le tri dans ce marché hautement stratégique. Nous sommes actuellement dans la phase de dépôt d'agrément pour les importations et les usines de montage, après la publication du nouveau cahier des charges régissant cette industrie.

Volkswagen, dont l'avenir est incertain en Algérie, vient par là afficher ses grandes ambitions, puisque son envoyé spécial a fait part de la grande volonté de son groupe de construire une usine en Algérie. «Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné les possibilités de concrétisation d'un projet industriel du Groupe Volkswagen en Algérie», indique un communiqué du département de Ferhat Aït Ali Braham. Ce dernier n'a pas raté l'occasion pour tenter de «séduire» le représentant du géant de l'automobile. Il lui a présenté le nouveau cadre juridique régissant cette activité, non sans mettre en avant les incitations et avantages qui seront accordés à ceux qui tenteront cette aventure du «made in Algeria».

Un groupe de travail installé

Le ministre a laissé entendre que ce projet était sur la bonne voie du fait, qu'il avoue, que les discussions avec Volkswagen ne datent pas d'aujourd'hui. Elles ont été entamées depuis plus de six mois. «Il y a une volonté du groupe allemand d'établir un projet industriel en Algérie conformément à la nouvelle approche de la construction automobile. Les discussions avec ce groupe étranger avaient commencé il y a 6 mois», a souligné le ministre. Cette rencontre semble avoir fait passer à ce projet le cap des discussions vers celui de la faisabilité. C'est dans ce sens qu'il a été décidé, jeudi dernier, de former un groupe de travail entre le ministère de l'Industrie et le Groupe Volkswagen. «Cela afin d'étudier la possibilité d'établir un projet de construction de véhicules touristiques selon le nouveau cahier des charges», a précisé Aït Ali Braham. «Nous avons rencontré aujourd'hui

M. Garcia, à l'occasion de la visite du président du gouvernement espagnol, pour entamer l'étude de la concrétisation réelle d'un projet industriel en Algérie avec le groupe Volkswagen», a-t-il annoncé avec beaucoup de fierté. Chose que confirme le vice-président exécutif de Seat et représentant du groupe Volkswagen. «Les discussions avec la partie algérienne étaient très intéressantes et constructives», a-t-il assuré. Il va faire son rapport à ses patrons pour voir les possibilités qui s'offrent à eux. Mais il semble évident que Volkswagen investisse sérieusement dans ce qui est son marché le plus important de la région.

Volkswagen en mode «solo»?

On se dirige droit vers l'ouverture d'une nouvelle usine du groupe dans le pays. Il semblerait que cela soit celle de la marque Seat, le grand amour des Algériens. «Nous essayons d'avancer dans ce projet pour voir si nous pourrions concrétiser un projet de Seat ou du Groupe ici en Algérie», a précisé le cadre du groupe Volkswagen laissant le suspense pour des raisons stratégiques et commerciales évidentes. Mais l'annonce en grande pompe de ce projet est une preuve que ce n'est pas de la poudre aux yeux.

Les discussions semblent bien avancées puisque, comme l'a avoué le ministre, elles datent depuis plus de 6 mois. Reste à savoir maintenant si ce mastodonte de l'automobile

vas s'associer à un partenaire local ou s'installer directement lui-même. La loi du 51-49 ayant été supprimée, il n'est plus obligé de s'associer avec un groupe algérien.