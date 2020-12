Les espoirs ont cédé la place aux doutes. L'Algérie nouvelle, qui s'esquissait, doit patienter. La gestation va prendre du temps. L'année 2020 qui devait consolider cette renaissance est un cauchemar, une longue nuit noire qui n'en finit plus. Elle a été plombée par un Covid-19 dévastateur autant sur le plan humain qu'économique, ainsi que par la chute des prix du pétrole dont les exportations assurent quelque 97% des revenus du pays. Deux facteurs qui sont à l'origine de la contrariété de ses ambitions. Une descente aux enfers qui s'est amorcée avec l'épidémie de coronavirus qui s'est déclarée en Chine au mois de décembre 2019 avant que l'Arabie saoudite et la Russie ne leur portent le coup de grâce à travers la guerre des prix qui les a opposées. Les Saoudiens avaient décidé d'augmenter leur production à

12 millions de barils par jour et de brader leur pétrole après le refus des Russes de répondre favorablement, lors d'un sommet qui s'est tenu le 6 mars à Vienne, en Autriche, à leur proposition de procéder à une nouvelle coupe de la production de l'alliance Opep-non Opep, dans un marché déjà saturé. Pour l'histoire, on notera que le baril de pétrole américain s'est effondré pour la première fois de son existence à moins 37 dollars alors que celui du Brent tournait autour des 20 dollars. Ce n'est qu'après que l'Opep+ a pris la décision de réduire sa production de près de 10 millions de barils par jour que les cours de l'or noir ont retrouvé des couleurs. Pas rassurant pour une Algérie qui avait mis les pieds à l'étrier pour faire sa mue. Le chef de l'Etat qui avait fait de la limitation du mandat présidentiel, à un seul mandat renouvelable une seule fois, une des promesses majeures de sa campagne, a concrétisé cet engagement à travers une nouvelle Constitution qui a vu le jour après le référendum qui s'est tenu le 1er novembre. Si sur le plan politique cet événement restera l'action phare du premier magistrat du pays, en 2020, des initiatives et non des moindres qui devaient signer l'amorce du début de l'affranchissement aux hydrocarbures domineront la sphère économique. Les jalons d'un nouveau modèle de croissance économique ont été jetés à travers la création d'un ministère délégué chargé de l'Economie, de la connaissance et des Start-up, qui constitue un des engagements phares du président de la République. L'économie nationale a un besoin urgent de restructuration. Deux rencontres phares lui ont été consacrées. Un Plan de relance en août dernier et une Conférence nationale sur la start-up au début du mois d'octobre. La problématique de la relance de la dynamique pour l'émergence d'une énergie verte durable, celle de l'économie de la connaissance et de l'innovation, représente le pivot de la stratégie économique du gouvernement Djerad. L'objectif est de faire la part belle aux investissements directs étrangers, avec comme bras armé une nouvelle loi sur les hydrocarbures, dont les textes d'application sont attendus d'ici la fin de l'année, qui doit permettre à Sonatrach, poumon de l'économie nationale de se redéployer à l'international. Une dynamique plombée par une crise sanitaire qui s'est installée dans la durée et que l'espoir, qu'a fait naître le début d'une vaccination massive, laisse pourtant faire croire que le bout du tunnel ne sera pas vu de sitôt. Le pays, qui a été porté par une dynamique exceptionnelle impulsée par un mouvement de contestation populaire historique, a vu sa marche en avant marquer le pas. Le suspense est entretenu autour du vaccin qui sera élu. Une conjoncture morose à laquelle est venue s'ajouter un contexte géopolitique explosif à nos portes avec la reprise des armes au Sahara occidental, doublé par le rétablissement des relations diplomatiques entre le royaume du Maroc et l'entité sioniste monnayé à travers un deal entre le président américain sortant Donald Trump et le monarque alaouite, MohammedVI: la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental par les Etats-Unis. C'est dans cette ambiance que les Algériens vivent les derniers jours de 2020 en espérant que 2021 signera la fin d'un

Covid-19 qui aura chamboulé leur vie, brisé celles de ceux qui sont partis pour toujours, comme c'est le cas partout à travers le monde.