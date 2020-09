La révision de la Constitution sort du statut d'avant-projet pour entrer dans celui de projet. Le Conseil des ministres a endossé les amendements, ouvrant ainsi la voie au processus législatif, avant que soit proposé le texte à la consultation populaire. Les quelque 5 000 propositions ont enrichi la première mouture, présentée par le Comité d'experts chargé par le président de la République de confectionner la nouvelle Constitution. Il va de soi que les experts ont d'abord réalisé la charpente et le débat qui s'en est suivi, avec en prime l'envoi de critiques et autres observations de nom-

breux acteurs politiques, à insuffler une âme au travail des experts. À voir l'engouement de la sphère politique et la réactivité des citoyens, l'on peut annoncer sans risque de se tromper que le chef de l'Etat a atteint son objectif. Il faut savoir, en effet, que quoi qu'en disent certains opposants, l'avant-projet de révision de la Constitution n'a pas été parachuté d'en haut. Il a été discuté, âprement critiqué et dans le lot, il y a eu du positif.

Les Algériens connaissent les deux ou trois points qui ont suscité des interrogations. Il savent aussi que la nouvelle Constitution est un élément déterminant de la nouvelle Algérie que propose le président Tebboune dans son programme, lequel programme était un ensemble de promesses électorales. À ce propos, justement, le chef de l'Etat est revenu, dans le même Conseil des ministres sur ses engagements qu'il dit «sincères». La révision de la Constitution est le socle des 54 engagements électoraux. La raison tient dans la conviction du président que la révision constitutionnelle participe pleinement «de l'édification de l'Etat moderne et répond aux revendications du Hirak populaire, authentique, béni.» Tebboune qui, à travers sa démarche, a privilégié le consensus sans tomber dans le populisme, a fait en sorte de permettre aux «différentes franges de la société et aux faiseurs d'opinion publique d'en débattre durant plus de 4 mois, en dépit des entraves imposées par la crise sanitaire».

Le projet, avant d'être une plate-forme politico-juridique censée rassembler toutes les sensibilités idéologiques et politiques, est d'abord une réalisation citoyenne. Le chef de l'Etat l'a voulu ainsi, mais tout en veillant à ce qu'on ne s'égare pas dans les polémiques stériles. Ce ne fut visiblement pas le cas et les tentatives «d'empoisonner» les débats, à travers une remise en cause des constantes nationales ont été ignorées et c'était très bien.

L'une des motivations de cette révision est bien entendu, de construire un Etat de droit qui combattra la corruption, sans avoir à organiser une chasse aux sorcières. Le chef de l'Etat qui fait le constat d'une corruption endémique encourageant «un phénomène figurant parmi les raisons de la décadence des pays», pointe du doigt le «niveau de la déliquescence morale et de la profondeur du mal fait aux institutions de la nation et à ses richesses», estime à juste titre que cela «explique aussi la crise de confiance de fond entre gouvernants et gouvernés». Ce constat appelle un immense travail de la part des gouvernants et à ce propos, la Constitution, de par les amendements proposés, sera mise à l'épreuve de la nouvelle République. Mais le chef de l'Etat demeure réaliste et estime, dans son allocution devant les ministres, que l'«amendement constitutionnel, s'il venait à être plébiscité par le peuple, nécessitera l'adaptation de nombre de lois à la nouvelle ère». Tebboune s'attend à une impatience légitime des Algériens de voir la nouvelle Loi fondamentale ouvrir la porte à l'Etat de droit. Et c'est pour cela qu'il préconise après le référendum une «réforme globale de l'Etat et la réhabilitation de ses institutions et de son autorité». C'est à ce prix que la confiance des Algériens sera regagnée.

La confiance, c'est surtout la préservation de la voix, donc de la souveraineté des Algériens. Pour le président de la République, le projet de révision constitutionnelle apporte une double garantie. pour la régularité des élections. Il y a d'abord la constitutionnalisation de l'Autorité nationale indépendante des élections, mais aussi «une codification stricte du financement politique, à l'effet de préserver la liberté de la volonté populaire, l'égalité des chances pour le vote et la candidature», insiste le chef de l'Etat. Une première dans les annales des Constitutions en Algérie. Le but est que «la voix de l'électeur soit respectée et la scène politique renforcée par une nouvelle génération d'élus». Une nouvelle Algérie avec un personnel politique rénové et régulièrement élu, loin des pressions du monde de la finance. Tout cela ne peut se réaliser qu'à travers «une révision constitutionnelle, car il est inconcevable de renouveler les instances élues avec des lois rejetées par le peuple», assure le président Tebboune.