La nouvelle a fait le tour de la planète. Les Américains auraient découvert le remède miracle qui va délivrer le monde des griffes d'un ennemi invisible. Hier, le laboratoire Moderna, basé aux Etats-Unis, a annoncé dans un communiqué que son projet de vaccin contre le Covid-19, a donné une réponse immunitaire encourageante chez un petit nombre de patients. Selon Stéphane Bancel, le patron de Moderna la phase 2, sur un plus grand nombre de personnes, doit commencer prochainement. Quant à la phase 3, la dernière et plus importante pour valider l'efficacité du vaccin, le même responsable a ajouté qu'elle devrait commencer en juillet. Nommé MRNA-1273, le vaccin en est encore à la première phase des essais cliniques, mais une seconde sur un plus grand nombre de patients devrait intervenir prochainement. Prudent, le laboratoire Moderna se refuse à donner plus de détails techniques concernant sa découverte. Touchés de plein fouet par la pandémie du coronavirus, avec plus de 90 000 morts, les Américains se sont lancés dans une course folle contre la montre et contre la mort. En plus de leurs grandes compétences scientifiques qu'ils ont mobilisées, ils n'ont pas lésiné sur les moyens financiers: un montant de 500 millions de dollars a été investi par le gouvernement américain dans le projet de Moderna. Les Américains ne sont pas les seuls dans cette incroyable concurrence pour la recherche du vaccin anti-Covid-19. Les Chinois sont eux aussi partie prenante de cette bataille «féroce». Trois vaccins contre le Covid-19 sont entrés dans la phase II des essais cliniques à Pékin, a annoncé dimanche Xu Qiang, chef de la Commission municipale de la science et de la technologie de Pékin.Selon lui, Pékin a organisé 21 projets scientifiques et technologiques en réponse à l'épidémie du nouveau coronavirus. Cinq médicaments innovants ont été approuvés pour des essais cliniques et sont tous entrés dans la phase.