À mi-chemin de l'échéance, de la révision de la Constitution, les animateurs de la campagne référendaire insistent sur les aspects les plus profonds de la mouture finale, tels que les valeurs profondes de la nation et réitèrent leur adhésion avec force au projet de révision.

Filali Ghouini (El Islah) : «Ce projet ouvrira la voie devant les compétences» Intervenant

à partir de Mostaganem, le président du mouvement El Islah, Filali Ghouini, a insisté sur la valorisation des compétences, précisant: «Ce projet immunise le dossier de la Mémoire nationale et le renforce pour devenir une passerelle vers l'Algérie nouvelle qui ouvrira la voie devant les compétences nationales, notamment les jeunes pour contribuer à la prise de décisions et de la gestion de l'intérêt général. Le projet d'amendement intervient après une large consultation qui a touché des partis, des syndicats, des associations, des experts et des citoyens qui ont contribué à formuler un texte avec un meilleur contenu.»

Tahar Benbaibeche (Fajr El Djadid) confirme l'adhésion de son parti

«Le vote par ‘'Oui'' au projet d'amendement de la Constitution signifie un accord pour la poursuite de la marche et un feu vert au président de la République pour exécuter son programme, tandis que le vote par ‘'Non'' constituerait un retour à la Constitution de 2016 et une orientation vers l'inconnu»; c'est ce qu'a indiqué le président de Fajr El Djadid, Tahar Benbaïbèche à, partir de Sétif, insistant sur la force des amendements à la Constitution, qu'il a considérés comme

«exempts de tout risque et ouverts aux libertés générales et aux droits». Par ailleurs, Benbaïbèche confirme l' adhésion de son parti au projet de révision de la Constitution, précisant que « sa formation politique a pris la décision de voter «Oui» à l'amendement de la Constitution qu'elle considère être dans l'intérêt du pays pour poursuivre l'édification de la nouvelle République».

Belaïd Abdelaziz (Le Front El Moustakbal) appelle à adopter un dialogue constructif

Le président du parti Le Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaïd est longuement revenu, lors de son intervention au meeting tenu à Relizane, affirmant que «le projet d'amendement à la Constitution, soumis au référendum populaire garantit la stabilité juridique, économique et sociale pour édifier la nouvelle République démocratique et unifiée». Dans ce sens, il a appelé les forces politiques et la société civile à «adopter un débat et un dialogue constructifs sans semer la haine et les conflits entre les Algériens, et à contribuer au succès du rendez-vous électoral en se rendant aux urnes en novembre prochain pour exprimer leurs voix et voter positivement».

Djamel Benabdeslam (FAN) plaide pour la protection de la mémoire culturelle

Mettant en avant l'importance de préserver les constantes de la nation, le président du Front de l'Algérie nouvelle, Djamel Benabdeslam, explique que «la Constitution a traduit l'intérêt porté par le président de la République à la question de l'identité nationale et de la mémoire culturelle dans plusieurs articles.

Les questions de l'identité et de la mémoire culturelle ont été renforcées par des dimensions politiques qui ont confirmé la sincérité des engagements du président devant le peuple algérien». S'exprimant à partir de Souk Ahras, Benabdeslam est revenu sur les fondements de la société, précisant que «les dispositions de la Constitution permettront, en cas de leur adoption, de renforcer la place de l'enseignement de l'histoire dans le système éducatif et sur le plan de la recherche, ce qui la mettra à l'abri de toute falsification».

Lamine Osmani (Sawt Echaâb): «Préserver le message des chouhada»

Faisant ressurgir les valeurs de la révolution et l'impératif de les préserver, Lamine Osmani, président de Sawt Echaâb a souligné lors de son intervention à partir

d'El Oued, que «la phase d'édification requiert des personnes loyales de la génération de l'indépendance pour porter le flambeau de l'édification et lutter contre la politique de la chaise vide, ayant influé négativement sur la performance de l'action politique, partisane et associative. Toutes les compétences du pays sont appelées à préserver le message des chouhada de la révolution contenu dans la déclaration du 1er Novembre, ses principes, ses valeurs et ses idéaux, qui sont des spécificités et des acquis de la Nation»