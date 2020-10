Ça y est! Le stress de la rentrée scolaire est retombé. Une étape psychologique qui a mis du temps pour être surmontée. Fixée initialement au 4 octobre, elle a dû-être reportée à cause de la recrudescence de la pandémie de coronavirus. La question de la santé ne pouvait être évitée, vu la conjoncture sanitaire dans laquelle elle s'est effectuée. La visite du Premier ministre, hier, à Batna ne s'est pas limitée à son coup d'envoi. Le chef de l'Exécutif a saisi cette opportunité afin d'annoncer que le secteur de la santé fera peau neuve. L'Etat est «déterminé à réhabiliter les métiers de la santé, du simple agent au professeur» pour améliorer le rendement du secteur, a précisé Abdelaziz Djerad, lors de la baptisation du Centre régional de lutte contre le cancer, au nom du défunt docteur Belkacem Hamdiken. La situation sanitaire s'est retrouvée de facto au centre des échanges qu'il a eus avec le personnel médical. «La situation épidémiologique demeure critique et il est impératif de déployer davantage d'efforts pour éradiquer l'épidémie» a insisté le Premier ministre qui a salué le combat exceptionnel mené sans répit par les blouses blanches contre le Covid-19. «Grâce aux efforts fournis, nous avons pu maintenir un niveau raisonnable de contaminations par le coronavirus, en dépit de quelques lacunes», leur a-t-il signifié dans une déclaration qui s'apparente à un hommage, tout en signalant certaines insuffisances qui ne sont pas liées au manque de moyens, mais plutôt à «l'accumulation de problèmes dans le secteur de la santé» a-t-il précisé. Une situation qui implique inévitablement des correctifs. Le Covid-19 en aura été le détonateur! «Le coronavirus et ses répercussions ont donné lieu à une leçon de solidarité entre le peuple algérien», a souligné Abdelaziz Djerad qui a fait référence à l'élan de solidarité remarquable avec les habitants de la wilaya de Blida, épicentre du nouveau coronavirus. Il faut rappeler que la réforme du système de santé national avait été annoncée par le président de la République, lors de l'inspection qu'il avait effectuer le 13 avril, au service de médecine interne de l'hôpital universitaire de Béni Messous. Abdelmadjid Tebboune s'est engagé, devant les médecins, à revoir et à améliorer les conditions de travail des professionnels du secteur, saluant les efforts considérables qu'ils déploient, malgré les difficultés qu'ils rencontrent pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Tout comme il a répondu à leurs doléances concernant les agressions verbales et les violences notoires qu'ils subissent pratiquement au quotidien. L'autre annonce et non des moindres, du Premier ministre, a ciblé le secteur économique. «L'avenir est dans l'industrie de transformation et nous oeuvrons à assainir le domaine de l'investissement des intrus, pour permettre aux compétences d'émerger», a indiqué Abdelaziz Djerad, en marge de l'inauguration d'une raffinerie d'huiles usagées de l'entreprise Sam Industrie, dans la zone industrielle Kechida. Relancée en 2016, après une pause de quelques années, la raffinerie récupère 25% des huiles usagées, à l'échelle nationale et ambitionne d'atteindre 50% de taux de récupération, dans 6 mois. Elle est dotée d'une capacité de stockage de 6 000 m3 d'huiles usagées et de 4 000 m3 d'huiles régénérées, ce qui n'a pas laissé de marbre Abdelaziz Djerad.