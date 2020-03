Contrairement à l'obstination et à la résistance du Mouvement populaire à maintenir les manifestations du vendredi, affichée clairement lors de la 56e marche, l'une des voies les plus entendues du Hirak, en l'occurrence Me Bouchachi, a lancé à travers son compte Facebook, un appel aux manifestants de faire preuve de raison, estimant que «la sagesse impose la suspension momentanée des marches afin de préserver la santé publique. En attendant l'évolution de la situation, il s'agit de la meilleure voie pour préserver le caractère civilisé du Hirak, tout en réfléchissant ensemble à des alternatives». Dans sa position, l'appel de Me Bouchachi peut, aux yeux des observateurs, faire la différence et appuyer considérablement les appels du Premier ministre et du ministre de la Communication à observer une trêve du Hirak, du fait qu'en plus de représenter la valeur stable du Hirak, et en quelque sorte la voix de la raison, il est susceptible de fédérer un grand nombre de partisans autour de cette orientation.