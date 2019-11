L’impact des réseaux sociaux sur la cohésion de la société et sur la santé des jeune suscite une grande inquiétude des experts nationaux et internationaux. Ils interpellent les pouvoirs publics sur l’urgence d’une politique à même de canaliser l’extraordinaire flux d’informations. Une interpellation qui a été mise en évidence lors de la journée d’étude consacrée à l’impact de l’Internet sur les sociétés et les défis que cela suppose. Le Conseil national des journalistes algériens (Cnja) , qui a organisé l’événement, s’est appuyé sur un panel d’experts, composé d’universitaires et de spécialistes qui ont mis en garde contre les conséquences des réseaux sociaux sur la cohésion de la société et sur la santé des jeunes, et même sur la sécurité du pays, appelant les pouvoirs publics à mettre en place une stratégie «globale» afin d’assurer un meilleur usage des TIC. Les intervenants ont pointé du doigt et mis l’accent sur l’aspect négatif des applications qui sont devenues en très peu de temps partie intégrante de la vie humaine à l’instar de facebook, twitter,…. ainsi souligne le professeur Abderrahmane Ammar. «Les réseaux sociaux sont devenus, aujourd’hui, une véritable république avec 2,450 milliards d’abonnés» précise le conférencier, estimant que «le pays vit une ère de grands bouleversements technologiques». selon lui, les réseaux sociaux sont une force décisionnelle virtuelle, capable d’être à l’origine de changement de régime et de système politique. « Les réseaux sociaux constituent désormais un pouvoir virtuel qui est pris en considération par les autorités de tous les pays. C’est grâce à l’usage de ces technologies que des gouvernements sont tombés, notamment dans la région arabe », a affirmé l’universitaire, mettant l’accent sur le fait que les aspects négatifs quant à l’utilisation de ces moyens de communication sont beaucoup plus importants que les points positifs. La sécurité intérieure était au cœur des débats lors de cette rencontre, ainsi pour l’universitaire Lazhar Marok, les réseaux sociaux constituent un véritable danger pour la cohésion nationale, et l’unité territoriale et pour cause, le flux d’information que brassent au quotidien ces plates-formes numériques, qu’il considère comme étant des informations à la source douteuse ou peu fiable, « ces plates-formes numériques servent aussi à la désinformation, à semer le désespoir et la frustration parmi les jeunes, ainsi qu’à véhiculer des critiques souvent sans fondements sur les actions des autorités publiques ». Il poursuit en expliquant que « les abonnés aux réseaux sociaux sont assaillis quotidiennement par un flux continu d’informations, la plupart sont des fake news, à telle enseigne que les utilisateurs ne sont pas en mesure de les vérifier et de les authentifier ». D’ailleurs pour lui les dangers ne sont pas qu’internes ils sont aussi et surtout extérieurs, puisqu’il affirme « que des parties extérieures et internes exploitent ces espaces pour attenter à l’unité nationale et propager de fausses informations pour semer la discorde ». Assurant que « des services de renseignements étrangers et des multinationales exploitent les réseaux sociaux, notamment pour la collecte d’informations sur les sociétés » a-t-il fait savoir encore. Plaidant pour une prise de conscience générale sur les dangers des réseaux sociaux, l’expert affirme que l’Algérie est en mesure de se protéger de ces méfaits en adoptant une stratégie nationale et globale, qui impliquerait toutes les parties concernées.

« L’Algérie dispose de capacités matérielles et humaines pour contrer toutes ces tentatives malveillantes », et appelle l’ensemble des institutions à mener des recherches scientifiques approfondies sur la question des effets des réseaux sociaux sur les jeunes. Lazhar Marok n’est pas le seul à interpeller les pouvoirs publics sur la nécessité d’une action globale et rapide, le politologue Slimane Laâradj également appelle les médias et les institutions en charge du secteur de l’information à réagir à travers de nouveaux mécanismes pour se repositionner dans ce domaine à défaut de disparaître ». D’ailleurs, pour lui, « les réseaux sociaux provoquent une confusion, voire un sentiment d’infériorité pour ceux qui ne peuvent pas les maîtriser».