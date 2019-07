A Tizi Ouzou, sur les crêtes des villages et les champs situés sur les plaines, les arbres fruitiers résistent difficilement aux récurrentes périodes de canicule que l’on enregistre chaque été. Les pommiers, les cerisiers, les grenadiers et surtout les figuiers se délestent précocement de leur feuillage vert. Habituellement, ces arbustes qui font partie intégrante du patrimoine, se drapent de leur verdure jusqu’aux premières pluies d’automne. Mais avec ces périodes de chaleur intense qu’on enregistre ces dernières années, il s’avère, hélas, que même les fruits tombent avant de mûrir.

L’une des premières victimes est, sans conteste, cet arbuste fragile qu’est le figuier. Ces dernières années, après avoir résisté aux premières chaleurs estivales, des signes inquiétants apparaissent dans son feuillage et surtout son fruit. Les personnes âgées s’inquiètent de l’avenir du figuier et ce n’est pas sans raison. De l’avis unanime, les fruits tombent en masse avant de mûrir. Le figuier est un arbre qui supporte la chaleur grâce à ses longues racines capables de chercher de l’eau à plusieurs mètres de profondeur. Le climat méditerranéen chaud et sec l’été, est idéal pour la vie de cet arbuste si familier pour les populations. Mais ces dernières années, il ne s’agit plus de chaleurs estivales normales, mais de périodes caniculaires dues vraisemblablement au réchauffement climatique.

C’est le même signal d’alarme qui est lancé au sujet d’autres arbres fruitiers. Les grenadiers, autrefois faisant partie du décor de toutes les demeures, commencent à montrer des signes d’essoufllement. Ces derniers trouvent mille et une difficultés à garder leurs fruits jusqu’à mûrir. C’est le même cas pour les pommiers et autres arbustes de la même famille. Pourtant, depuis des lustres, ces arbres sont considérés par les populations comme des membres de la famille à part entière. Dans certains cas, les gens attribuent aux personnes âgées, même des noms. Pour certain interrogés sur le phénomène, il ne s’agit pas uniquement de la nature qui change, mais des pratiques humaines qui ont évolué sans prendre en compte ces compagnons fidèles.

Par ailleurs, il convient de signaler que les arbres fruitiers connus comme spécifiques aux régions méditerrannéennes, sont largement cultivés. Chaque famille se fait un devoir d’en planter plusieurs pour regénérer à chaque fois les plants.

Mais ces dernières années, les producteurs qui tentent d’intégrer la machine économique se passent de la méthode des anciens, basée sur les techniques de greffage. Aujourd’hui, on préfère acheter les plants pour les planter. Mais pour beaucoup, cette méthode n’est pas adaptée au climat local.

Le développement de ces filières réussit bon gré mal gré à prendre de l’élan, mais l’arrivée des canicules récurrentes risque de mettre un frein à la dynamique enclenchée.

Enfin, il est noté que le figuier, plus que les autres arbres, est l’arbre auquel s’attachent le plus les populations. Devant chaque maison et parfois à l’intérieur des cours, se trouve un figuier avec son feuillage vert et ses fruits de diverses couleurs et variétés. Aujourd’hui, il se trouve que les gens ne connaissent que vaguement ces appellations qui donnent de la saveur rien qu’en les prononçant.