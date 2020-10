À son 7e jour, la campagne référendaire sur la révision de la Constitution, se fraye un chemin serein à travers les multiples séances d'explication et sensibilisation sur les nouvelles dispositions de la mouture finale. La voix des animateurs retentit à travers les quatre coins du territoire national, avec un argumentaire soutenu, fortement, par les principes du changement.

Slimane Chenine met en avant l'importance d'un vote massif

Intervenant lors d'une réunion du bureau de l'APN, Chenine a souligné «l'importance d'un vote massif en faveur du projet d'amendement de la Constitution, exhortant les députés à participer à la campagne référendaire pour sensibiliser les électeurs à l'importance des amendements constitutionnels proposés et en expliquer la teneur et la finalité, à savoir aller vers une nouvelle Algérie garantissant les droits et libertés individuels et collectifs et l'Etat de droit, des revendications du Hirak béni, et concrétisant l'égalité, la justice sociale et le développement durable inclusif».

Abou Fadhl Baâdji: «L'ancienne Constitution n'a pas servi les partis»

Animant un meeting à Mascara, le secrétaire général du FLN, Abou Fadhl Baâdji a estimé que «la proposition d'adopter le principe de la majorité parlementaire ou de la majorité présidentielle, selon le cas, lors de la formation du gouvernement sur la base des résultats des élections législatives, permet de corriger une situation politique précédente erronée, du fait que l'ancienne Constitution n'a pas servi les partis». Sur le volet des libertés, le SG du FLN a estimé que «c'est un acquis et est l'objet de fierté dans le projet de révision de la Constitution qui garantit aux citoyens, sur la base de la plus haute référence juridique, la consécration et l'exercice de leurs libertés, sa disposition dans ce document essentiel répond aux attentes des citoyens».

Abdelbaki Benziane évoque l'indépendance et l'équilibre des pouvoirs

S'exprimant à partir de Ouargla, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a tenu à relever l'importance des acquis protégés par la mouture finale de la révision constitutionnelle, indiquant que «le projet d'amendement de la Constitution, soumis à la consultation populaire le 1er novembre prochain, assure des acquis sans précédents à la société algérienne.

Ces acquis ne se limitent pas uniquement aux volets des libertés et la consolidation de la participation de la société, mais concernent également le volet du renforcement de l'identité nationale et de l'immunisation de ses composantes, en plus de garantir l'indépendance et l'équilibre des pouvoirs».

Amine Meslem souligne l'importance de l'édification d'un Etat moderne

«Le vote en faveur de l'amendement constitutionnel contribuera à la concrétisation des engagements du président de la République pour la construction de l'Algérie nouvelle, telle que rêvée par nos glorieux chouhada», c'est ce qu'a déclaré le délégué local du médiateur de la République à la wilaya d'El Tarf, précisant l'importance de certains amendements, tels que «la séparation des pouvoirs consacrant davantage la complémentarité entre les institutions et la restitution de la confiance du peuple avec ses institutions». Revenant sur les missions de l'instance qu'il représente, Meslem explique, que cette dernière est chargée d' «assurer l'édification d'un Etat moderne, fort et à la hauteur des attentes des citoyens en matière d'équité dans l'octroi des programmes de développement local et de justice sociale».